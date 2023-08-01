Минтруд предложил расширить права губернаторов по проверке доходов претендентов на госдолжности

Минтруд предложил дополнить закон «О противодействии коррупции» требованием к претендентам на федеральные и региональные государственные и муниципальные должности предоставлять сведения о доходах и имуществе. Кроме того, проектом закона предлагается наделить глав регионов правом запрашивать правоохранительные органы для проверки доходов претендентов на государственные должности.

Документ, выдержки из которого приводит РБК, 31 июля рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Согласно пресс-службе Минтруда, законопроект был одобрен. Перед внесением в Госдуму его должны еще одобрить на заседании правительства.

К государственным должностям России относятся, в частности, должности президента, премьер-министра, вице-премьеров, главы Счетной палаты и ее аудиторов, председателя ЦБ. Государственными должностями в регионах являются, в частности, вице-губернатор, региональный министр, спикер, вице-спикер, депутат заксобрания, член избирательной комиссии региона. Муниципальные должности — местные депутаты, члены избирательных комиссий муниципального образования, члены местных контрольных органов.

В случае принятия проекта закона претенденты на госдолжности будут обязаны представлять декларации о доходах, а их наниматели смогут запросить проверку для подтверждения соответствующих сведений.

Согласно действующему антикоррупционному законодательству, проверки достоверности и полноты сведений о доходах с возможным запросом в правоохранительные органы предусматриваются в отношении претендентов на замещение должностей госслужбы, муниципальной службы и др. Однако закон не предусматривает аналогичных норм для антикоррупционных проверок в отношении лиц, замещающих государственные должности, государственные должности субъектов и муниципальные должности, а также для претендентов на эти должности.

В России с 2011 года за коррупционные преступления перед судом предстало около 72 тыс. различных должностных лиц. По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в 2022 году следователи привлекли к ответственности 60 должностных лиц в оборонно-промышленном комплексе, 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок.

Милена Костерева