Нежилой барак сгорел на улице Вадима Сивкова в Ижевске

Сегодня, 1 августа, около 7:38 загорелся 2-этажный нежилой дом барачного типа на улице Вадима Сивкова в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в результате происшествия никто не пострадал.
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Ликвидировать возгорание удалось в 7:54. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, 29 июля в Ижевске сгорел заброшенный деревянный дом на перекрестке улиц Красной и Пастухова. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.