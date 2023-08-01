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обновлено 08:35

Нежилой барак сгорел на улице Вадима Сивкова в Ижевске

Сегодня, 1 августа, около 7:38 загорелся 2-этажный нежилой дом барачного типа на улице Вадима Сивкова в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в результате происшествия никто не пострадал.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Ликвидировать возгорание удалось в 7:54. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 29 июля в Ижевске сгорел заброшенный деревянный дом на перекрестке улиц Красной и Пастухова. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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