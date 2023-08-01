«Для увеличения объема поставок необходимо эффективно настроить логистику»

Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером продовольствия, а Россия будет ее в этом поддерживать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Коммерческий директор группы компаний «Концерн “Покровский”» Екатерина Кравченко оценила перспективы сотрудничества со странами африканского континента.



Екатерина Кравченко

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«Потенциал Африки всем очевиден: это второй по величине и численности населения континент на планете и один из крупнейших в мире импортеров продукции АПК. По прогнозу Всемирного банка, рынок продовольствия в этом регионе к 2030 году достигнет $1 трлн, при этом практически треть всего потребления обеспечивается за счет импорта.

Россия, в свою очередь, является одним из крупнейших в мире экспортеров продовольствия и заинтересована в дальнейшем развитии связей с африканским континентом. Помимо укрепления взаимной торговли на саммите “Россия — Африка” президент говорил также об образовательных, гуманитарных целях сотрудничества, в том числе в области сельского хозяйства.

В 2022 году Россия поставила продукцию АПК в 43 африканские страны, на общую сумму $5 млрд. Основной позицией является пшеница — $3,7 млрд. Уже сейчас наша страна закрывает 20% потребностей африканского континента по пшенице и 18% по ячменю. А это базовые сельскохозяйственные культуры, на которых строится продовольственная безопасность любого государства.

Мы можем экспортировать в Африку не только зерно, но и продукцию его переработки, сельскохозяйственную технику, семена пшеницы и ячменя российской селекции, свои агротехнологии по выращиванию культур, удобрения. Снятие таможенных, фитосанитарных и административных барьеров со стороны африканских стран, над чем активно работает правительство России, поможет открыть новые рынки как для пшеницы, так и другой аграрной продукции. На переговорах в Санкт-Петербурге наших партнеров интересовал сахар и свекловичный жом, это побочный продукт сахарной промышленности, который используется в животноводстве. И мы можем увеличить объемы поставок: достаточно и ресурсов, и агротехнологий. Однако нужно эффективно настроить логистику.

Логистика — основной вопрос привлекательности агроэкспорта: высокие расходы на доставку делают нашу продукцию неконкурентоспособной по цене. Минтранс России ведет работу по созданию международного транспортного коридора Север—Юг, так как события последних двух лет показали необходимость диверсификации путей доставки, а также развития системы наземной перевозки грузов. Развиваются поставки через морские порты, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа, где экспортерам предложили компенсировать до 80% затрат на транспортировку продукции.

При этом основное производство сельхозпродукции сосредоточено на юге страны. Через порты Азово-Черноморского бассейна отправляется на мировой рынок четверть российского продовольствия. На долю двух южных регионов — Ростовской области и Краснодарского края — приходится 25% общего объема аграрного экспорта. Кроме того, через порт Новороссийска мы можем поставлять продукцию мультимодальными контейнерными партиями и флекси-танками, что позволяет сегментировать поставки и расширить ассортимент агроэкспорта.

В своем экспортном портфеле африканское направление мы изначально рассматривали как стратегическое. За пять лет его доля выросла более чем в четыре раза. Сейчас наши элеваторы в Краснодарском крае отгружают пшеницу в девять государств континента: Египет, Ливию, Нигерию, Кению и другие страны».

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