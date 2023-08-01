Промышленное производство в Челябинской области выросло на 10,7%

Индекс промышленного производства в Челябинской области в первом полугодии 2023 года составил 110,7% по сравнению с январем-июнем прошлого года. В июне показатель увеличился на 18,6% к июню 2022 года, сообщает Челябинскстат.

Производство в обрабатывающих отраслях по итогам первого полугодия выросло на 13,4% к аналогичному уровню прошлого года, добыча полезных ископаемых – на 0,2%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром показатель снизился на 0,2%, а по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов», – на 5,4%.

В обрабатывающих отраслях значительнее всего в январе-июне выросло производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 76,1%, лекарственных средств и медицинских материалов – 49,4%, напитков – 46,2%, прочих транспортных средств и оборудования – 43,1%, кожи и изделий из нее – 18,3%, резиновых и пластмассовых изделий – 10,1%, автотранспортных средств и прицепов – почти 12%, а также компьютеров, электронных и оптических изделий – 35,1%. Металлургическое производство увеличилось на 11,3%.

Сократилось в первом полугодии изготовление текстильных изделий – на 13,3%, пищевых продуктов – на 6,5%, одежды – на 3,5%, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации – на 27,7%, производство прочей неметаллической продукции – на 2,3%.

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