У бутлегеров изъяли алкоголь на 2,5 млн рублей в Красноярском крае

Красноярские полицейские разоблачили банду бутлегеров, которая с ноября 2022 года по июня 2023 года занимались нелегальным производством алкогольной продукции и ее сбытом. Об этом рассказали в пресс-службе краевого главка МВД России.

По информации ведомства, в арендованных бутлегерами гаражных боксах в Ачинске, поселке Горный, а также в придорожном кафе полицейские изъяли 3,3 тыс. литров спирта и 750 литров спиртных напитков. Общая стоимость изъятого товара превышает 2,4 млн руб.

По версии полиции, преступная группа насчитывал четырех участников. Ее предполагаемым организатором являлся 30-летний житель Красноярского края. Второй участник группы подыскивал в Красноярске спирт, третий — занимался изготовлением продукции. За сбыт подготовленных к продаже суррогатных напитков отвечал житель Белгорода. Он развозил товар по торговым точкам, собирал выручку и передавал организатору.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев