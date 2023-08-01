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обновлено 07:55

Лесной пожар в Краснокамском округе локализован

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю и лесопожарных формирований краевого минприроды локализовали крупный пожар в Закамском лесничестве Краснокамского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пожар в Закамском лесничестве Краснокамского округа был обнаружен 29 июля, тогда его площадь составляла 1,9 га. По данным на вчерашний день, площадь пожара увеличилась и достигала 84 га. В настоящее время на выгоревшей площади ведутся работы по проливке отдельных очагов тления лесной подстилки.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, готовы результаты исследований качества атмосферного воздуха в четырех точках на границе населенных пунктов, расположенных к северо-западу и западу от очага лесного пожара. Качество воздуха соответствует гигиеническим нормативам.

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