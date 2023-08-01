Заместитель председателя правительства Тувы Александр Брокерт покидает госслужбу

Заместитель председателя правительства Республики Тыва Александр Брокерт уходит в отставку по собственному желанию и покидает государственную службу. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gov.tuva.ru Фото: gov.tuva.ru

«Почти 2,5 года он отработал в моей команде, неся ответственность за строительство, энергетику, вопросы цифровизации. Опытный управленец, открытый и неравнодушный человек»,- охарактеризовал господин Ховалыг подчиненного в своем Telegram-канале.

Александр Брокерт дважды приходил в правительство Тувы. Сначала в 1990-е годы, когда республикой руководил Шериг-оол Ооржак. В 2006-2007 годы он занимал пост первого заместителя регионального правительства. В 2016 году после работы в «Енисейской промышленной компании» и ООО «Улугхем уголь в г. Кызыле» господин Брокерт был приглашен на пост заместителя председателя правительства уже Шолбаном Кара-оолом.

С 2021 года после отставки господина Кара-оола и назначения руководителем Тувы Владислава Ховалыга Александр Брокерт продолжал работать вице-премьером. Курировал, в частности, сферы строительства, архитектуры и территориального развития, энергетики, цифровизации.

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Валерий Лавский