В Новосибирске не вернувшийся из отпуска в воинскую часть солдат получил пять лет колонии

Трибунал в Новосибирске рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего Максима Шубина, который обвинялся в самовольном оставлении части в период мобилизации (ч.5 ст. 337 УК РФ) и незаконном приобретении наркотиков (ст. 228 УК РФ).

В материалах дела указывается, что 26 сентября 2022 года по окончании отпуска рядовой не прибыл в воинскую часть. Спустя четыре месяца Максим Шубин добровольно явился в военный следственный отдел.

Кроме того, расследование установило, что в декабре 2022 года военнослужащий с помощью интернета приобрел дозу мефедрона, после чего забрал «закладку» с наркотиком из тайника. По данным Telegram-канала 2-й Восточного окружного военного суда, рядового приговорили к пяти годам в колонии-поселении и штрафу в размере 25 тыс. руб.

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Илья Николаев