Мэрия Уфы утвердила проект планировки квартала в историческом центре города

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Достоевского, Гоголя, Красина и Аксакова общей площадью 6,8 га, следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии.

Как следует из документов, в настоящее время на территории квартала располагаются жилые дома, здание бывшего Уфимского государственного авиационного технического университета, детский сад №6, гимназия №91, а также три объекта культурного наследия — Дом усадьбы Судаковых северный с воротами, Дом усадьбы Судаковых южный и Дом Лопатиной А.С.

Памятники архитектуры власти намерены сохранить, переведя их из жилого фонда в общественный. В квартале планируется обустроить тротуары и велодорожки, организовать внутриквартальный проезд на улицу Аксакова, реконструировать здания детсада и гимназии, а также снести около 2,4 тыс. кв. м жилых помещений. Размещение новой жилой застройки проектом не предусмотрено, указано в документации.

Олег Вахитов

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