Двое подростков на лошади получили удар током из-за обрыва проводов

В Туве двое подростков 13 и 17 лет травмированы из-за обрыва электрокабеля. Подростки, как сообщает правительство региона, ехали на лошади в гости к родственникам на чабанскую стоянку Один из них задел рукой свисающий провод под напряжением.

В результате парень и сидящий рядом с ним подросток получили удар электрическим током. От удара током лошадь умерла на месте. Несовершеннолетний с 50% ожогами тела госпитализирован, его состояние остается стабильно тяжелым. Состояние второго подростка удовлетворительное, он также получил ожоги током.

Глава Тувы Владислав Ховалыг потребовал от регионального министерства топлива и энергетики инициировать и проконтролировать срочную ревизию электрических сетей «Россети Тываэнерго». «По свидетельству владельца чабанской стоянки, родственника 17-летнего пострадавшего подростка, обвисшие провода, от которых пострадали несовершеннолетние, находились в таком состоянии много лет, несмотря на его обращения в соответствующие службы»,– сообщает правительство региона.

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при правительстве региона направила информацию о произошедшем ЧП в «Россети Сибирь Тываэнерго» с представлением о проведении служебной проверки по причинам произошедшего.Следственными органами в Туве начата проверка по факту произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Оксана Павлова