Дорожным камерам не оказали доверия

Предложение Татарстана лишать водителей и собственников транспорта прав за нарушения, зафиксированные дорожными камерами, не получило поддержки Совета законодателей РФ. Там рекомендовали Госсовету республики не вносить соответствующий законопроект в Госдуму. Сейчас за повторный выезд на встречную полосу движения и превышение скорости более чем на 60 км/ч водительского удостоверения можно лишиться, только если нарушителя остановил инспектор ДПС. Автоматические комплексы в этом случае высылают владельцу транспортного средства штраф 5 тыс. руб. По мнению автовладельцев, «к камерам возникает много вопросов, они совершают много ошибок, доверия к ним нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Совет законодателей при Федеральном собрании РФ не поддержал инициативу Татарстана о лишении водителей прав за нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Проект заключения подготовила комиссия по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. Она рекомендует Госсовету Татарстана не вносить законопроект в Госдуму.

Как сообщал „Ъ“, сейчас за повторное превышение скорости движения более чем на 60 км/ч (ч. 7 ст. 12.9 КоАП) и повторный выезд на встречную полосу (ч. 5 ст. 12.15 КоАП) нарушителя могут лишить прав на год. Непременное условие — нарушения должны быть выявлены сотрудником полиции. В случае фиксации тех же составов автоматическими комплексами владельцу автомобиля грозит штраф 5 тыс. руб. В этом случае администрирование предусмотрено без составления протокола сотрудником ГИБДД и последующего судебного разбирательства.

Парламент Татарстана предложил внести изменения в ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости), ст. 12.15 (нарушение правил разъезда или обгона), а также ст. 28.6 (назначение административного наказания без составления протокола). Депутаты считают, что нужно унифицировать подход и лишать прав собственников транспорта, даже если нарушения скоростного режима и правил обгона зафиксировали камеры. Авторы поправок полагают, что мера «окажет действенный эффект на нарушителя», однако сейчас «привлечение водителя к административной ответственности за нарушение правил обгона не дает результатов, и он повторно совершает аналогичное правонарушение».

По данным Госсовета, сейчас нарушения ПДД фиксируются в основном камерами. Так, в прошлом году в регионе за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч и 80 км/ч центром автоматической фиксации нарушений (ЦАФАП) было вынесено 10,9 тыс. постановлений, а за повторный выезд на встречную полосу движения — 69. За этот же период инспекторами ДПС по ч. 7 ст. 12.9 КоАП возбудили всего девять дел, а по ч. 5 ст. 12.15 — 392. Аналогичная картина наблюдается и в целом по РФ. ЦАФАП по ч. 7 ст. 12.9 вынесено 235 тыс. постановлений, по ч. 5 ст. 12.15 — 31,7 тыс. Инспекторы ДПС возбудили 151 и 11,2 тыс. дел соответственно.

В Совете законодателей отметили, что предложения Татарстана «направлены на лишение собственников (владельцев) транспортных средств права управления транспортными средствами». Однако, следует из заключения, депутаты Татарстана не учли, что при фиксации нарушения камерами применяется особый порядок, а именно: на собственников автомобилей «не распространяется общее правило, согласно которому лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность». При этом протоколы об административных правонарушениях не составляются, а постановления выносятся без участия лиц, в отношении которых возбуждено дело. «Наказания назначаются в виде административного штрафа; размер назначаемого административного штрафа должен быть наименьшим в пределах санкции применяемой статьи»,— пояснили в совете.

В профильной комиссии обратили внимание, что если такой порядок не использовать, то «при выявлении таких административных правонарушений с помощью специальных технических средств привлечь правонарушителей к административной ответственности будет невозможно». «При таком подходе не обеспечивается предупреждение совершения новых правонарушений, что не согласуется с целями административной ответственности»,— говорится в заключении.

Получить комментарии в Госсовете Татарстана „Ъ“ вчера не удалось. Ранее заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров («Единая Россия») пояснял „Ъ“, что лишать прав за выезд на встречку и повторное превышение скорости должны мировые суды. «В настоящее время суды по делам о лишении водительских прав принимают только материалы о выявленном инспектором правонарушении. Мы же предлагаем, чтобы материалы видеофиксации принимались как доказательства»,— отмечал депутат.

Против инициативы выступили в движении автомобилистов «Свобода выбора», где отмечают, что «камеры часто ошибаются» и «могут быть подкручены». «Как мы можем автоматом лишить водителя прав? Ведь камера не видит, кто за рулем?» — говорил „Ъ“ основатель этого движения Вячеслав Лысаков.

«Я думаю, хода у этой инициативы не будет. Камеры внедрялись не для того, чтобы лишать прав водителей. Нарушителей надо ловить на месте совершения правонарушения»,— заявил вчера „Ъ“ представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин. По его словам, «к камерам возникает много вопросов, они совершают много ошибок, доверия к ним нет». Господин Хайруллин считает, что «„встречников“ можно вылавливать с помощью скрытого патрулирования». «Но его в Татарстане, по-моему, так и не ввели. К сожалению, проблема с личным составом продолжается уже несколько лет»,— заключил он.

Кирилл Антонов