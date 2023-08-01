Стихия навалилась на туристов

На озерах в Марий Эл в эту субботу произошла «массовая гибель людей»: восемь человек, трое из которых дети, были насмерть придавлены деревьями, упавшими в результате мощного урагана. Они оказались жителями Татарстана, приехавшими на отдых с палатками. Власти Марий Эл вчера объявили о выплатах их родственникам по 1 млн руб. на каждого погибшего. Между тем в СКР продолжают расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ), возбужденного после трагедии в отношении национального парка «Марий Чодра», на территории которого находятся озера. В руководстве нацпарка утверждают, что не несут ответственности в связи с произошедшим, поскольку погибшие были неорганизованными туристами — «дикарями» и расположилась на озере вопреки запрещающим аншлагам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

Власти Марий Эл решили выплатить семьям погибших и пострадавшим от стихии в палаточных лагерях на озерах республики в прошлую субботу компенсации. Согласно решению главы республики Юрия Зайцева, на каждого погибшего родственники получат по 1 млн руб., травмированным полагается от 50 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести ранения.

Они стали жертвами урагана, который прошел в субботу вечером в ряде регионов Приволжского федерального округа. Скорость ветра достигала 30 м/сек. В Марий Эл ураган сплошной полосой шириной около 50-70 м повалил деревья на протяжении почти в 1 км. Основной удар стихии пришелся на озера Яльчик и Таир — излюбленные места туристов. Всего, по данным МЧС РФ, во время урагана в этом районе находились несколько сотен отдыхающих.

По сообщению СУ СКР, тела четырех взрослых и троих малолетних детей обнаружили под уже поваленными деревьями. Еще один человек, госпитализированный с места происшествия в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

Погибшие туристы оказались жителями Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов. «Установлено, что погибшие — жители Казани, Высокогорского, Зеленодольского и Пестречинского районов»,— написал он в своем Telegaram-канале. Рустам Минниханов отметил, что самому младшему погибшему под упавшими из-за ураганного ветра деревьями «нет и года».

Глава региона выразил «глубочайшие соболезнования всем родным, потерявшим своих близких в этой страшной трагедии», и заверил, что власти будут «держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи» выжившим.

По данным минздрава Татарстана, от падения деревьев пострадали 29 жителей республики, в том числе четверо детей. Из них 20 человек были госпитализированы. Так, в районе озера Яльчик пострадали 27 человек, из них шесть детей, возле озера Таир — два человека, из них один ребенок. По состоянию на 11:00 понедельника на госпитализации в клиниках Татарстана находились семеро, включая одного ребенка. Состоянии троих оценивалось как тяжелое, у четырех — средней степени тяжести. Один пациент к тому моменту был выписан. Также 29 и 30 июля было 14 самостоятельных амбулаторных обращений жителей Казани по поводу полученных травм на озере Яльчик.

Следственное управление СКР по Марий Эл сразу после трагедии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившим по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ) в отношении Федерального государственногобюджетного учреждения «Национальный парк „Марий Чодра“». Именно на его территории находятся озера, на которых произошла «массовая гибель людей».

Нацпарк «Марий Чодра» существует с 1985 года. Решением правительства РФ ему предоставлены земли лесного фонда площадью 36,6 тыс. га с целью сохранения природных комплексов и для регулируемого туризма. На территории нацпарка организованы глэмпинговые зоны, где можно арендовать гостевые домики или место для палатки. В начале июля нацпарк установил новые цены. Например, пребывание в глэмпинговой зоне стоит 250 руб. с человека, размещение палатки — 250 руб. за место.

В руководстве нацпарка «Марий Чодра» „Ъ“ сказали, что погибшие туристы были «дикарями» и расположились в необорудованной зоне, которая была закрыта для пребывания. «У нас висят запрещающие аншлаги, мы ходим с рейдами, говорим о правилах пожарной безопасности, о правилах поведения в национальном парке, о правилах поведения на воде. Говорим, что здесь опасные деревья, что здесь закрыто, что 4-5-й класс пожарной опасности и посещение запрещено. Все бесполезно»,— сказала „Ъ“ заместитель директора национального парка Вера Комарова. По ее мнению, гибель людей стала следствием их беспечности. Она считает, что нацпарк несет ответственность только за организованных туристов. «Мы оказываем услуги только на глэмпинговой зоне. Там у нас есть прайс-лист: за палатки, за мангалы, за столики. Все остальное — это все дикари. Сами заезжают — сами отдыхают»,— заключила госпожа Комарова.

Ольга Кудрина