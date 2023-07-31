Беспризорным собакам выделили угол

Депутаты заксобрания Ульяновской области обсудили законность передачи государственного имущества под приюты для животных негосударственному фонду защиты животных «Флора и Лавра». Законодатели отметили, что помещения предложены только одному НКО, а их в регионе несколько. Фракция КПРФ призвала коллег не одобрять законопроект, однако голосами «Единой России» он был принят. Коммунисты собираются обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность действий ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На заседании заксобрания Ульяновской области на минувшей неделе при обсуждении законопроекта о внесении изменений в программу управления госсобственностью на 2023 год фракция КПРФ поставила вопрос о законности передачи государственного имущества в безвозмездное пользование областному фонду защиты животных «Флора и Лавра» (ФиЛ). Этими поправками помещения, находящиеся в оперативном управлении ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия», передавались областному фонду защиты животных «Флора и Лавра» в безвозмездное пользование — одно из помещений ветеринарной станции в городе Барыше площадью 40 кв. м и одно из помещений ветстанции в райцентре Майне площадью 33 кв.м. В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что инициатива передать эти помещения «с целью содержания животных без владельцев» принадлежит региональному Агентству ветеринарии и что сейчас эти помещения «Симбирским референтным центром в уставной деятельности не используются».

• Фонд защиты животных «Флора и Лавра» создан в 2012 году, учредители — физлица, зарегистрирован по тому же адресу, что и «Симбирский референтный центр» ­(ОГБУ, подведомственное Агентству ветеринарии Ульяновской области). Занимается деятельностью по обращению с безнадзорными животными. Имеет свои пункты, которые в региональной власти называют «мини-приютами» в шести районах ­региона.

Депутат Александр Спицын (КПРФ) поинтересовался, почему предложено передать эти помещения только одному НКО, в то время как в регионе «действуют несколько НКО» такого рода, и были ли такие организации публично уведомлены о возможности получить такие помещения. Министр имущественных отношений Михаил Додин не ответил на эти вопросы, но пояснил, что фонд «Флора и Лавра» получил в этих районах муниципальные контракты, а «агентство вправе обращаться с таким заявлением».

Депутат Юрий Супоня (КПРФ) высказал сомнение, что в таком маленьком помещении можно создавать приют, заметив, что на такой площади «можно только мучить животных», а не лечить и содержать. Его коллега по фракции Рамиль Хакимов заявил, что не понимает, «как можно отдавать государственные помещения негосударственному фонду, к которому множество претензий по его деятельности». По его мнению, надо «не отдавать помещения на откуп каким-то организациям», а создавать муниципальный или государственный приют, и решать это надо срочно, поскольку в регионе проблема безнадзорных животных разрастается и никак не решается. Какого рода претензии есть к фонду, депутат не пояснил. Его поддержал господин Спицын, заметивший, что существуют законодательно установленные требования к помещениям приютов, которым помещения ФиЛ никак не могут отвечать. Он также отметил, что передаваемые помещения и без этого законопроекта «уже были ранее переданы от Симбирского референтного центра на пять лет в безвозмездное пользование фонду „Флора и Лавра“, причем арендодатель взял на себя расходы по оплате коммунальных услуг, в том числе канализации, водоснабжения и электроснабжения». Александр Спицын призвал депутатов не поддерживать предложенный законопроект.

Руководитель Агентства ветеринарии Нина Пелевина назвала передачу помещений «наиболее эффективным и приемлемым вариантом», заявив, что «там есть все условия». А глава профильного комитета заксобрания Вячеслав Ковель («Единая Россия») попросил депутатов «быть осторожными в оценках», отметив, что «Пелевина подходит к этому вопросу очень ответственно».

В итоге голосами «Единой России» законопроект был все же ­принят.

Александр Спицын заявил, что по фактам передачи помещений фонду в безвозмездное пользование до депутатского решения, а также по факту оплаты затрат фонда по коммунальным услугам «будет направлено обращение в прокуратуру». Позднее в беседе с «Ъ» он объяснил, что, по его мнению, незаконная передача помещений фонду „Флора и Лавра“ связана с аффилированностью фонда с Агентством ветеринарии. «Для чего тогда нужно Законодательное собрание, если они там уже все между собой порешали? Получается, что мы должны были узаконить тот беспредел, который уже есть»,— добавил депутат, заметив, что обращение к прокурору «уже готовится». Он также сказал, что фракция и дальше будет продвигать вопрос создания муниципальных приютов, обращаясь в правительство региона и муниципалитеты, потому что иначе федеральное законодательство (имеется в виду закон № 498 об ответственном отношении к животным. — «Ъ») не ­исполняется.

Нина Пелевина заявила «Ъ», что «Агентство ветеринарии к передаче помещений не имеет отношения», но она считает этот вариант «оптимальным». «Ни к чему что-то создавать и тратить лишние средства на то, что уже есть»,— пояснила она, добавив, что заявления депутатов по поводу создания муниципальных приютов для безнадзорных животных она поддерживает.

«Лично я не против передачи помещений, только, вопервых, это должна быть публичная оферта, чего не было. И главное: это не приюты, они и не могут быть приютами для животных, потому что они не отвечают требованиям законодательства. Между тем, „Флора и Лавра“ именно как приюты получают средства на обращение с безнадзорными животными. Это все равно что я сейчас у Пелевиной в помещениях открою шашлычную, чтобы кормить, в том числе и бездомных, но только пусть она мне оплачивает все коммунальные услуги»,— сказал «Ъ» лидер ульяновского волонтерского движения «Вверх», зоозащитник Артем Зай­цев, назвав такие схемы «коррупциогенными». Он также отметил, что совсем не обязательно, чтобы приюты были муниципальными, с этим могут справиться и НКО, в регионе достаточно было бы двух приютов — один для Ульяновска, и один для районов области, для этого в контракте на обращение с животными должно быть заложено и финансирование содержания в приютах больных и агрессивных собак», «но это даже не предусмотрено региональными законодательными и нормативными актами».

Ранее господин Ковель уже заявлял «Ъ», что в условиях дефицита бюджета выделять еще средства на содержание собак нет возможности. Впрочем, Александр Спицын считает, что «деньги есть, и у нас бюджет не самый маленький, вопрос лишь в приоритетах и эффективности трат». «Найти несколько десятков миллионов рублей, чтобы решить вопрос раз и навсегда, я уверен, можно»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск