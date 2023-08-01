В полях обнаружили леса

Рослесхоз начал исковую кампанию по уточнению границ земельных участков сельхозназначения в Курской области, которая может привести к потере собственниками крупных наделов. Основанием стало заключение подведомственного ФГБУ «Рослесинфорг», подготовленное в 2021 году: согласно ему в регионе целый ряд участков наложился на земли лесного фонда. Первыми ответчиками стали структуры «Продимекса» и «Русского дома». Ранее аналогичные заключения стали основаниями для трех десятков разбирательств прокуратуры и лесных ведомств с физлицами о судьбе участков под ИЖС в пригороде Курска, но тогда в некоторых случаях суды поддержали собственников. Эксперты не уверены, что теперь аграрии смогут сохранить спорную землю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охрана лесов может сказаться на площадях сельхозугодий в Курской области

Фото: Андрей Архипов Охрана лесов может сказаться на площадях сельхозугодий в Курской области

Фото: Андрей Архипов

Арбитражный суд Курской области начал рассмотрение двух исков Федерального агентства лесного хозяйства к собственникам сельхозземель. В обоих случаях Рослесхоз требует от владельцев признания отсутствующим зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на часть земельных участков и исключения из границ площади «пересечения». Заявления поданы в самом конце июня; их рассмотрение назначено на сентябрь.

Первый иск подан к ООО «Курск-Агро» (структура «Продимекса»): из участка площадью около 2 тыс. га в Покровском сельсовете Черемисиновского района Рослесхоз требует исключить площадь «наложения» на земли Советского лесничества в 14 га, а из участка в 631 га в Русановском сельсовете того же района — более 8 га. Второй иск, к ООО «Земельный фонд» бенефициаров и топ-менеджмента местной ГК «Русский дом», касается 12 га в Михайлоанненском сельсовете Советского района, из которых «наложение» произошло на 9,7 га. Таким образом, только по двум поданным к настоящему моменту Рослесхозом искам ведомство требует от собственников передать государству 32 га дефицитной сельхозземли, стоимость которой, исходя из рыночной цены, может приближаться к 5 млн руб.

Основанием для корректировки участков в Рослесхозе считают заключение подведомственного ФГБУ «Рослесинфорг», подготовленное в декабре 2021 года. Для прояснения того, как земля в нынешних границах оказалась у собственников, Рослесхоз просит истребовать из курского управления Росреестра регистрационные дела на спорные участки, в том числе с основанием постановки на кадастровый учет. Третьими лицами в делах выступают местные управления Росреестра и Роскадастра, областные минприроды и минимущества, управление Росимущества в Курской и Белгородской областях, а также «Рослесинфорг». Сколько «наложений» выявило федеральное учреждение в Курской области и сколько исков к аграриям за этим может последовать, неизвестно: заключение ведомства не публиковалось.

«Курск-Агро» и «Земельный фонд» пока не представили позиций по делам. Рослесхоз ранее с исками к ним не обращался: это первые заявления ведомства в курском арбитражном суде. Зато заключения «Рослесинфорга» от 2021 года уже становились предметом рассмотрения курских судов. Полтора года назад учреждение установило, что с землями лесного фонда пересекаются участки под ИЖС в элитном пригороде Курска — в деревнях Духовец и Майская Заря. Причиной разбирательств стал тот факт, что лесные участки находились в собственности РФ, но состояли на кадастровом учете без определения границ, и только в 2021-м «Рослесинфорг» при проведении очередных работ в лесах установил «наложение». В конце 2021-го прокуратура, подозревавшая собственников в захвате «лишней» земли, подала более трех десятков исков в Курский райсуд, требуя признать отсутствующими права собственности на участки. В ряде случаев владельцы добровольно устранили «наложение», а по некоторым искам суд на основании экспертиз отказал надзорному ведомству: было установлено, что «Рослесинфорг» определял территорию лесного фонда без учета границ прилегающих участков, при этом учреждение могло неправомерно руководствоваться лишь тем, что на спорной земле растут деревья.

Исходя из данных публичной кадастровой карты и открытых спутниковых снимков, в один из участков «Курск-Агро» входит частично заросший лесом овраг, не используемый при обработке полей. Спорная земля «Земельного фонда» представляет собой выделенный из «большого» поля участок сложной формы, на котором находится лесополоса (либо также заросший густым лесом овраг). Второй участок «Курск-Агро» используется для сельхозпроизводства, но, вероятно, может иметь неточные границы с небольшим участком леса.

Собеседник «Ъ-Черноземье» в одном из региональных филиалов «Рослесинфорга» рассказал, что оформление заключений — «плановая работа» учреждения: «При этом сотрудники могут допускать ошибки, например наложение границ или “перемещение” одного участка относительно другого: часто из объективных показателей имеется только общая площадь. Ситуация осложняется и довольно редким проведением работ — они могут выполняться раз в десятилетие. Но, даже если ошибки допускаются, установленные границы лесфонда как минимум утверждают власти субъекта».

Оценщик, судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что собственники участков могут апеллировать к пропуску сроков исковой данности: «Для таких споров он составляет три года, но может исчисляться не с момента внесения в реестр сведений о границах, а с момента, когда заинтересованное лицо, в данном случае истец, могло узнать о том, что границы земельных участков наложились». По его словам, «если собственник приобрел участок на законных основаниях, не выходил за границы, использовал земли в соответствии с их назначением, при этом сведения внесены в реестр без нарушений, то его шансы на отстаивание интересов в суде значительно выше»: «Если это не самозахват и не нецелевое использование земель, должны быть акты уполномоченных органов, подтверждающие законность межевания и выделения земельных участков, а также документы о правомерности приобретения и владения. Пока они не признаны недействительными, интересы собственника защищены».

Отсутствие успеха предыдущей исковой кампании, основанной на заключениях «Рослесинфорга», еще не дает оснований говорить о высоких шансах новых ответчиков на отстаивание границ, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Ключевым фактором, который позволит ответчикам отстоять свои интересы, является наличие документов, подтверждающих право собственности на участок в его границах, а также отсутствие уведомлений о фактах наложения до начала исковой кампании. Еще лучше, если будет иметься заключение экспертизы об отсутствии наложения границ, хотя, скорее всего, в отсутствие такой необходимости она вряд ли производилась собственниками. Нельзя исключать, что в ряде случаев ведомству удастся оспорить границы — в тех случаях, когда собственник допустил выход за них либо не подошел должным образом к регистрации прав или уточнению границ. Каждый случай будет рассматриваться отдельно».

Олег Мухин