Суды взыскали за суда

Московский «Волготанкер» добился взыскания с уфимской «дочки» — судоходной компании «Башволготанкер» — 97,8 млн руб. задолженности по договору аренды 40 судов от 2006 года. Первоначальные требования составляли 157,5 млн руб., но в процессе разбирательства уфимская компания частично их погасила. Опрошенные юристы отмечают, что шансов на отмену решения в кассации нет.

ЗАО «Судоходная компания “Башволготанкер”» (головной офис находится в Уфе) не удалось в апелляции отменить решение арбитражного суда Башкирии о взыскании 97,8 млн руб. в пользу своего владельца АО «Волготанкер». Задолженность образовалась по договору бербоут-чартера от 2006 года.

Как следует из материалов дела, в 2006 году самарское ОАО «Волготанкер» (было признано банкротом в 2008 году) передало в аренду «Башволготанкеру» 40 судов. В 2018 году уфимская компания заключила дополнительное соглашение с их новым владельцем — АО «Волготанкер». Компания была зарегистрирована в Москве по решению собрания кредиторов банкрота, и ей перешли активы самарского предшественника.

В 2022 году «Волготанкер» направил ответчику претензию, в которой говорилось о необходимости выплаты 157,5 млн руб. Не дождавшись денег, владелец судов подал иск в суд. В ходе судебных разбирательств «Башволготанкер» частично погасил задолженность, поэтому истец уточнил свои требования.

В мае текущего года арбитражный суд Башкирии взыскал с «Башволготанкера» 97,8 млн руб. Суд пришел к выводу, что фрахтователь ненадлежащим образом исполнял обязательства по договору бербоут-чартера. Факт пользования арендованными судами подтвержден материалами дела, а доказательств полной оплаты арендных платежей ответчик не представил, указал суд.

ЗАО «Судоходная компания “Башволготанкер”» зарегистрировано в 1996 году в Уфе. Уставный капитал — 69,9 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», основной акционер — АО «Волготанкер». Компания специализируется на перевозке нефтепродуктов по внутренним водным путям: рекам Волга, Кама, Белая, Дон. В 2018 году заключил контракт с НК «Роснефть» стоимостью около 4 млрд руб. по перевозке нефтепродуктов по маршруту Уфа—Кавказ. В 2022 году выручка «Башволготанкера» составила 691,5 млн руб., чистый убыток — 442,5 млн руб.

«Башволготанкер» не согласился с решением, просил отказать в удовлетворении требований. В апелляционной жалобе компания указала, что «Волготанкер» представил только копии договоров, якобы подписанные ответчиком, а не оригиналы.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с первой инстанцией, отметив, что действительность заключения договора бербоут-чартера стороны не оспаривали, законодательство не исключает представления заверенных копий договоров. При первом рассмотрении дела «Башволготанкер» не заявлял возражений относительно подлинности представленных истцом доказательств, а в отзыве на иск фактически подтвердил наличие реальной задолженности, говорится в постановлении.

В марте текущего года по решению арбитражного суда Башкирии уфимская судоходная компания должна выплатить «Волготанкеру» 29,8 млн руб. долга по договору фрахтования трех судов и офисных помещений. В свою очередь, «Башволготанкер» добился взыскания 65,9 млн руб. с головной компании за ремонт 12 судов в 2019 году. Его требования поддержали две судебные инстанции.

В 2022 году суды взыскали за аренду шести судов в 2018–2019 годах с «Башволготанкера» 71,4 млн руб.

В «Башволготанкере» вчера на вопросы не ответили.

Руководитель офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков считает, что законность судебных актов не вызывает сомнения. «Судоходная компания “Башволготанкер” в своем отзыве признала наличие долга, а доводы апелляционной жалобы не касались фактических обстоятельств. Более того, доводы апелляции скорее напоминают отработку обязательной программы по подаче апелляции. В указанных условиях у суда кассационной инстанции нет законных оснований для отмены судебных актов нижестоящих инстанций»,— прокомментировал юрист.

С ним согласен адвокат Сергей Тимошенко: «Шансы на отмену в кассации практически отсутствуют, все доводы ответчика недостаточно обоснованны и, скорее всего, направлены на оттягивание момента оплаты задолженности. Ответчик не оспаривал существование договорных отношений, подписал акт сверки, факт подписания акта сверки не опроверг, в отзыве на исковое заявление прямо подтвердил наличие задолженности».

Влада Шипилова