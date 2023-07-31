Не время упущенных возможностей

Апелляционная инстанция отказала ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» (ФЖС) в праве на компенсационные участки за решение проблемы обманутых дольщиков. Компания завершила возведение 11 долгостроев в Уфе и Салавате и претендовала на получение шести компенсационных участков. В январе 2020 года ФЖС обратился с соответствующим заявлением в минземимущество, но получил отказ, так как постановление правительства республики о предоставлении участков утратило силу. Попытка обжаловать решение министерства в суде не увенчалась успехом. По мнению эксперта, застройщик потерял право на получение льготы и оснований для отмены решения у кассационной инстанции нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФЖС пропустил срок получения компенсационных земельных участков за достройку проблемных домов

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ ФЖС пропустил срок получения компенсационных земельных участков за достройку проблемных домов

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Фонда жилищного строительства Башкирии, просившего обязать минземимущество республики предоставить в собственность шесть компенсационных участков.

Как следует из материалов дела, госпредприятие претендовало на шесть земельных участков, три из которых расположены в Уфе, еще столько же — в Уфимском районе. Право на них, по мнению истца, возникло в результате выполнения работы по восстановлению прав обманутых дольщиков.

Предприятие в соответствии с принятым в апреле 2011 года распоряжением правительства Башкирии достраивало 11 проблемных объектов, расположенных в Уфе и Салавате. В феврале 2014 года республиканское правительство утвердило порядок выделения застройщикам компенсационных участков (с 13 мая 2015 года утратило силу). В марте 2014 года республиканский госкомитет по строительству и архитектуре подтвердил выполненные ФЖС работы по восьми объектам, затраты застройщика были оценены в 1,2 млрд руб.

ГУП «Фонд жилищного строительства РБ», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2004 году в Уфе. Учредителями компании являются минземимущество и минстрой Башкирии. В 2022 году ФЖС получил 29,2 млн руб. чистого убытка при выручке 372 млн руб.

В январе 2020 года ФЖС обратился в минземимущество с заявлением о предоставлении в собственность шести земельных участков. Ведомство ответило отказом, мотивировав его тем, что постановление 2014 года утратило силу. Фонд не согласился с этим решением и подал в арбитражный суд Башкирии иск, в котором просил обязать министерство выделить участки. Первая инстанция согласилась с доводами минземимущества, отметив, что истец не реализовал право на получение земельных участков в установленный срок.

Фонд подал жалобу на принятое решение. По мнению апеллянта, в споре между ним и министерством имеет место ультраактивность постановления, когда положения утратившего силу правового акта применяются к отношениям, имевшим место во время его действия.

Минзеимущество и прокуратура Башкирии в отзывах на апелляционную жалобу просили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «РИ-консалтинг» Елена Гладышева отмечает, что ультраактивность закона, как и его обратная сила, не могут применяться произвольно — в каждом конкретном случае это прямо устанавливается законодателем. «Ключевым аспектом, подлежащим установлению в рамках комментируемого дела, является вопрос применения утратившего юридическую силу постановления правительства республики к спорным отношениям, возникшим между истцом и ответчиком. В период своего действия этот правой акт давал застройщикам, достраивавшим проблемные многоквартирные дома, право получить себе земельные участки, находящиеся в публичной собственности. В комментируемом случае ультраактивное действие спорного постановления предусмотрено не было. Истец сам пропустил срок, в течение которого мог воспользоваться данной льготой. В связи с этим в иске было отказано в полном объеме правомерно»,— полагает адвокат.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин считает, что у ФЖС есть шансы на отмену судебных актов в кассации. «Фонд добросовестно исполнил обязанность по завершению строительства проблемных домов. Однако не смог воспользоваться механизмом компенсации ввиду многочисленных недостатков регулирования. Сначала пришлось преодолевать сложности с получением земельных участков в собственность, что запрещено унитарному предприятию. Затем обнаружилась неопределенность с компетентными органами, предоставляющими спорную землю — городские или республиканские власти. В конце концов внезапная отмена постановления правительства (без принятия альтернативного компенсационного механизма), казалось бы, привела к окончательной утрате возможности. В то же время системное толкование предполагает, что на хозяйствующего субъекта не должны перекладываться просчеты в работе органов власти»,— полагает юрист.

Наталья Балыкова