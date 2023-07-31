ИЖС чего захотели

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит апелляционную жалобу местной жительницы на свое решение, которым арендуемые ею земли лесного фонда на берегу Краснодарского водохранилища были отнесены к частной собственности другого гражданина. Спор за участок разгорается второй раз, в 2012 году кассационная инстанция уже отменяла аналогичное решение суда и возвращала госземлю арендаторам. Эксперты усматривают в пересмотре судебного решения существенные процессуальные нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территорию вдоль берега Краснодарского водохранилища местные жители облагородили и используют для отдыха

Фото: Виталий Демченков Территорию вдоль берега Краснодарского водохранилища местные жители облагородили и используют для отдыха

Фото: Виталий Демченков

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит апелляционную жалобу местной жительницы Виктории Демченковой на свое заочное решение, которым земли лесного фонда на берегу Краснодарского водохранилища, арендуемые госпожой Демченковой, были отнесены к территориям для индивидуального жилищного строительства и объектам частной собственности. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил брат истицы Виталий Демченков, представляющий ее интересы в правоохранительных органах.

Райсуд вынес решение в апреле 2022 года, вернувшись к пересмотру не однажды изученного конфликта по вновь открывшимся обстоятельствам. Поводом стало заявление жителя Кубани Олега Базалея, потребовавшего признать состоявшейся сделку по покупке участка жительницы Краснодара Любови Ревы.

Еще в 2012 году госпожа Рева обжаловала в Октябрьском районном суде отказ кадастровой палаты поставить на учет полученную в наследство долю участка из земель сельхозназначения в станице Старокорсунской. Как следует из судебного акта, кадастровая палата отказалась выделять долю и ставить участок на кадастровый учет, сославшись на отсутствие подписей кадастрового инженера на межевом плане.

Речь идет об участке площадью 4,4 га, расположенном в хуторе Ленина, на улице Приморской. Это вытянувшаяся вдоль берега Краснодарского водохранилища территория, которую местные жители облагородили, за которой ухаживают, используя ее в целях рекреации. По информации минприроды Кубани, участок принадлежит государству, входит в земли лесного фонда Краснодарского лесничества. В отношении его частей в 2011 году были заключены договоры об аренде, зарегистрированные в ЕГРН. Одна из арендаторов — Виктория Демченкова, сведения об остальных «Ъ-Кубань» получить не удалось.

Одиннадцать лет назад Октябрьский районный суд определил статус унаследованного участка как земель населенных пунктов, а его местоположение в результате кадастровых работ почему-то определил на хуторе Ленина, на берегу водохранилища, как раз в границах лесных угодий, арендуемых госпожой Демченковой.

Остальные арендаторы оспорили это решение в апелляционной, затем в кассационной инстанции. В результате сформированный участок ИЖС был снят с кадастрового учета, а лесным землям вернули их прежний статус.

В прошлом году господин Базалей выступил инициатором пересмотра судебного решения. Основанием для этого стал просто факт смены собственника участка, а также изменение изначальных исковых требований. Теперь они сводились не к постановке на кадастровый учет, а к признанию состоявшейся сделки по покупке доли. Господин Базалей аргументировал новые требования тем, что «сторонами были определены существенные условия сделки купли-продажи спорного земельного участка, предмет договора, стоимость, а также письменно закреплена воля сторон, направленная на переход права собственности».

Суд вынес заочное решение без привлечения арендаторов по одновременно измененным предмету и основанию иска и снова наделил спорные земли статусом ИЖС. При этом в постановлении суда Олег Базалей новым собственником указан не был.

«Мы с моими юристами обратились в Следственный комитет и квалификационную коллегию судей края с требованием провести служебную проверку в отношении федерального судьи, которая второй раз принимает такие решения, и дать оценку ее действиям»,— сообщил «Ъ-Кубань» Виталий Демченков.

Следственный комитет пока не стал рассматривать жалобу, переслав ее в прокуратуру, а та в свою очередь перенаправила документ в минприроды.

Связаться с Любовью Ревой и Олегом Базалеем «Ъ-Кубань» не удалось. В минприроды Кубани оперативный комментарий относительно процессуальных планов ведомства по спору не представили.

Краснодарский адвокат Давид Тарановский, изучивший материалы дела по просьбе «Ъ-Кубань», отметил, что не считает появление в деле правопреемника основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. «Кроме того, изменить исковые требования можно, если они однородны по своему содержанию. Если они совершенно другие, как в данном случае, нужно подавать новый иск. Конечно, это все серьезные процессуальные нарушения. И в любом случае это заочное решение подлежит отмене»,— считает юрист.

Андрей Обнорский

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram