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ИЖС чего захотели

Арендатор леса на берегу Краснодарского водохранилища доказывает незаконность его вывода под строительство

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит апелляционную жалобу местной жительницы на свое решение, которым арендуемые ею земли лесного фонда на берегу Краснодарского водохранилища были отнесены к частной собственности другого гражданина. Спор за участок разгорается второй раз, в 2012 году кассационная инстанция уже отменяла аналогичное решение суда и возвращала госземлю арендаторам. Эксперты усматривают в пересмотре судебного решения существенные процессуальные нарушения.

Территорию вдоль берега Краснодарского водохранилища местные жители облагородили и используют для отдыха

Территорию вдоль берега Краснодарского водохранилища местные жители облагородили и используют для отдыха

Фото: Виталий Демченков

Территорию вдоль берега Краснодарского водохранилища местные жители облагородили и используют для отдыха

Фото: Виталий Демченков

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит апелляционную жалобу местной жительницы Виктории Демченковой на свое заочное решение, которым земли лесного фонда на берегу Краснодарского водохранилища, арендуемые госпожой Демченковой, были отнесены к территориям для индивидуального жилищного строительства и объектам частной собственности. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил брат истицы Виталий Демченков, представляющий ее интересы в правоохранительных органах.

Райсуд вынес решение в апреле 2022 года, вернувшись к пересмотру не однажды изученного конфликта по вновь открывшимся обстоятельствам. Поводом стало заявление жителя Кубани Олега Базалея, потребовавшего признать состоявшейся сделку по покупке участка жительницы Краснодара Любови Ревы.

Еще в 2012 году госпожа Рева обжаловала в Октябрьском районном суде отказ кадастровой палаты поставить на учет полученную в наследство долю участка из земель сельхозназначения в станице Старокорсунской. Как следует из судебного акта, кадастровая палата отказалась выделять долю и ставить участок на кадастровый учет, сославшись на отсутствие подписей кадастрового инженера на межевом плане.

Речь идет об участке площадью 4,4 га, расположенном в хуторе Ленина, на улице Приморской. Это вытянувшаяся вдоль берега Краснодарского водохранилища территория, которую местные жители облагородили, за которой ухаживают, используя ее в целях рекреации. По информации минприроды Кубани, участок принадлежит государству, входит в земли лесного фонда Краснодарского лесничества. В отношении его частей в 2011 году были заключены договоры об аренде, зарегистрированные в ЕГРН. Одна из арендаторов — Виктория Демченкова, сведения об остальных «Ъ-Кубань» получить не удалось.

Одиннадцать лет назад Октябрьский районный суд определил статус унаследованного участка как земель населенных пунктов, а его местоположение в результате кадастровых работ почему-то определил на хуторе Ленина, на берегу водохранилища, как раз в границах лесных угодий, арендуемых госпожой Демченковой.

Остальные арендаторы оспорили это решение в апелляционной, затем в кассационной инстанции. В результате сформированный участок ИЖС был снят с кадастрового учета, а лесным землям вернули их прежний статус.

В прошлом году господин Базалей выступил инициатором пересмотра судебного решения. Основанием для этого стал просто факт смены собственника участка, а также изменение изначальных исковых требований. Теперь они сводились не к постановке на кадастровый учет, а к признанию состоявшейся сделки по покупке доли. Господин Базалей аргументировал новые требования тем, что «сторонами были определены существенные условия сделки купли-продажи спорного земельного участка, предмет договора, стоимость, а также письменно закреплена воля сторон, направленная на переход права собственности».

Суд вынес заочное решение без привлечения арендаторов по одновременно измененным предмету и основанию иска и снова наделил спорные земли статусом ИЖС. При этом в постановлении суда Олег Базалей новым собственником указан не был.

«Мы с моими юристами обратились в Следственный комитет и квалификационную коллегию судей края с требованием провести служебную проверку в отношении федерального судьи, которая второй раз принимает такие решения, и дать оценку ее действиям»,— сообщил «Ъ-Кубань» Виталий Демченков.

Следственный комитет пока не стал рассматривать жалобу, переслав ее в прокуратуру, а та в свою очередь перенаправила документ в минприроды.

Связаться с Любовью Ревой и Олегом Базалеем «Ъ-Кубань» не удалось. В минприроды Кубани оперативный комментарий относительно процессуальных планов ведомства по спору не представили.

Краснодарский адвокат Давид Тарановский, изучивший материалы дела по просьбе «Ъ-Кубань», отметил, что не считает появление в деле правопреемника основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. «Кроме того, изменить исковые требования можно, если они однородны по своему содержанию. Если они совершенно другие, как в данном случае, нужно подавать новый иск. Конечно, это все серьезные процессуальные нарушения. И в любом случае это заочное решение подлежит отмене»,— считает юрист.

Андрей Обнорский

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