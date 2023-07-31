Признать винным

Одно из юрлиц бывшей торговой сети «Семья», которая два года назад влилась в «Ленту», оказалось втянуто в судебный спор. Московское ООО «Александровы погреба» взыскивает 5 млн руб. с ООО «Большая семьЯ». Заявитель уверен, что, продавая итальянское вино Tesoro del Mare в рамках проекта «Правильное вино», «Семья» нарушила права на принадлежащий ему товарный знак. Исход спора компании с ООО «Большая семьЯ» эксперты спрогнозировать затрудняются, но больше склоняются к тому, что суд откажет в удовлетворении иска.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исковое заявление ООО «Александровы погреба» к ООО «Большая семьЯ» поступило в Арбитражный суд Пермского края 13 июня. Заявитель требует запретить ответчику рекламировать и продавать на территории РФ вино, маркированное обозначением «Tesoro del Mare». Кроме того, компания взыскивает с ООО «Большая семьЯ» компенсацию за нарушение ее исключительных прав на товарные знаки «TESORO» и «TESORO/ТЕСОРО» в сумме 5 млн руб.

По информации в картотеке суда, 18 июля состоялось предварительное судебное заседание по делу. Представитель истца настаивала на исковых требованиях. Также она заявила ходатайство об истребовании доказательств, а именно о запросе у Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) сведений относительно объемов закупок и реализации потребителям вина «Tesoro del Mare».

Представитель ответчика требования не признала и ходатайствовала о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, импортера вина — ООО «Вайн Групп».

Суд удовлетворил ходатайства обеих сторон. Разбирательство было решено отложить. Повторное предварительное судебное заседание назначено на 8 августа. Компаниям предложено также обсудить условия заключения мирового соглашения.

С ООО «Александровы погреба» связаться не удалось. В торговой сети «Лента», в которую входит ООО «Большая семьЯ», не ответили на запрос «Ъ-Прикамье».

ООО «Большая семьЯ» управляет гипермаркетом «Лента» в ТРК «Семья» и другими крупноформатными магазинами ритейлера, ранее входившими в пермскую торговую сеть «Семья». Под контролем «Ленты» бывшие магазины «Семьи» находятся с 2021 года. Тогда федеральный ритейлер выкупил у ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова субхолдинг «Семья Ритейл», в который входила торговая сеть и другие продуктовые бизнесы «ЭКС»: кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»).

Ранее «Семья» продавала итальянское вино Tesoro del Mare в рамках своего проекта «Правильное вино». Проект был запущен в 2015 году и предусматривает прямые поставки вин из Италии, Испании, Чили, Франции и ЮАР. После приобретения пермской сети «Лента» продолжает этот проект, однако именно вина Tesoro del Mare в каталоге на сайте «Ленты» сейчас нет.

ООО «Александровы погреба», по данным Kartoteka.ru, было зарегистрировано в Москве в 1999 году. Основной вид деятельности компании — деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, общество также занимается торговлей. Единственным учредителем ООО является его гендиректор, уроженец Приморского края Павел Трусов. Выручка «Александровых погребов» за 2022 год составила 805 тыс. руб., чистая прибыль — 29 тыс. руб. В феврале этого года в отношении ООО «Александровы погреба» было открыто дело о банкротстве. В мае производство по нему было прекращено, так как должник частично погасил задолженность перед заявителем.

Стоит отметить, что в Перми с 1998 года работает винный бутик «Александровы погреба», но управляет им другая компания — пермское ООО «Санторини».

По информации сервиса Znakoved, товарный знак «TESORO/ТЕСОРО» ООО «Александровы погреба» зарегистрировало в Роспатенте в 2003 году, «TESORO» — в 2013-м. У компании также есть исключительные права на товарные знаки «Suerte Tesoro», «Tesoro Del Duero» и «Isla Del Tesoro».

Судебное разбирательство с ООО «Большая семьЯ» — не первый инициированный ООО «Александровы погреба» спор по поводу товарных знаков. Подобные заявления компания подавала к другим производителям и дистрибьюторам алкоголя: столичным ООО «Винный стиль», ООО «Премьер-Вин» и ООО «Вайнхелп», свердловским ООО «Барелл» и ООО «Смарт Дистрибьюшн». В удовлетворении требований «Александровых погребов» к «Винному стилю» и «Премьер-Вин» суды отказали, от требований к компании «Вайнхелп» заявитель отказался сам. С компаниями «Барелл» и «Смарт Дистрибьюшн» истец заключил мировые соглашения на условиях, что они выплатят ему компенсацию в размере 1,9 млн руб. и 320 тыс. руб. соответственно.

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков поясняет, что ООО «Большая семьЯ», как и вышеуказанные компании, было выбрано ответчиком по делу, так как с дистрибьютора проще всего взыскать присужденную компенсацию. «Уверен, что компанию „Александровы погреба“ не волновало, что вино производит не сам ритейлер, а его поставщик. То, что вино „Tesoro del Mare“ снято „Лентой“ с продажи, сильно не повлияет на взыскание суммы, если суд решит удовлетворить требования истца — срок исковой давности составляет три года»,— отмечает господин Зуйков. Однако оценить шансы ООО «Александровы погреба» в споре с ООО «Большая семьЯ», по его словам, довольно трудно, так как не все обстоятельства понятны. «С учетом того что в России зарегистрировано несколько знаков со словом „Tesoro“ на разные компании, с уверенностью утверждать, что суд встанет на сторону ООО „Александровы погреба“, сложно. Вероятность отказа в иске довольно большая, в особенности с учетом того, что „Александровы погреба“ в последнее время не производят какие-либо товары, а в основном живут за счет взыскания компенсаций за нарушения»,— говорит патентный поверенный.

Екатерина Артемова