«Лего» сказать

Новым владельцем четырехэтажного ТЦ «Разгуляй» на ул. Пермской, 7, стала компания «Легострой», входящая в девелоперскую группу Валерия Бирюкова и Владимира Семенова. Торговый центр был построен ГК «Добрыня» более десяти лет назад, но после банкротства компаний холдинга перешел структурам банка «Авангард». По данным «Ъ-Прикамье», новые владельцы ТЦ «Разгуляй» близки к застройщику «Ингрупп» и являются девелоперами нескольких ЖК в Перми. В компании, управляющей «Разгуляем», говорят, что актив будут развивать как ТЦ. Одни эксперты полагают, что предприниматели вполне могли купить его для развития торговли. Другие отмечают, что учас­ток под центром привлекателен для жилой застройки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Структуры, близкие к банку «Авангард», продали ТЦ «Разгуляй» на ул. Пермской, 7. Это один из крупнейших бывших активов продуктовой сети «Добрыня». Здание торгового центра и участок под ним перешли пермской компании «Легострой». Согласно выписке из Росреестра, государственная регистрация права собственности на этот участок площадью 2 тыс. кв. м датирована 20 марта. По одной из версий источника, новым владельцем ТЦ «Разгуляй» стал девелопер «Ингрупп». Однако в компании заявили «Ъ-Прикамье», что не имеют отношения к «Легострою». По другой версии, ООО «Легострой» контролируется бывшими соучредителями «Ингрупп», которые также занимаются девелопментом.

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, ООО «Легострой» занимается оптовой неспециализированной торговлей. Организация учреждена в 2017 году, ее соучредителями на паритетных началах являются Валерий Бирюков и Владимир Семенов. Известно, что ранее эти бизнесмены имели отношение к структурам «Ингрупп». Валерий Бирюков может приходиться отцом соучредителю компаний «Ингрупп» Роману Бирюкову. Валерий Бирюков и Владимир Семенов являются совладельцами компаний ООО СЗ «Информресурс», ООО СЗ «Инвестстрой групп», «СВ-менеджмент», «Калипсо». Перечисленные общества — застройщики домов Art House на ул. Пермской, 2 (СЗ «Инвестстрой групп»), ЖК «Атриум Парк» на ул. Монастырской, 181, Freedom на ул. Беляева, 61 (СЗ «Информресурс»).

ТРЦ «Разгуляй» — девелоперский проект группы компаний «Добрыня». Четырех­этажное здание сдал в эксплуатацию в 2011 году застройщик ООО «Компания „Пивооптторг“». Объектом на правах общедолевой собственности владели организации «Добрыни» — компания «Пивооптторг» и оптово-розничное предприятие «Меркадо» (ЗАО). Несколько лет назад ГК «Добрыня» столкнулась с финансовыми сложностями, в 2015-м закрылась одно­именная розничная сеть, бывшая одним из якорных арендаторов в «Разгуляе». У структур ГК сформировалась задолженность, в том числе перед Сбербанком, ВТБ24, АКБ «Авангард». В 2016 году в отношении компании «Пивооптторг» ввели конкурсное производство, в 2018 году банкротом признали предприятие «Меркадо». В 2017 и 2018 годах доли в праве собственности на ТЦ «Разгуляй» и участок под ним на торгах купили компании, близкие банку «Авангард»,— московские ООО «Агентство по недвижимости и жилищному строительству» и «Спецторг». Суммарно за объект было уплачено чуть более 291 млн руб.

Согласно данным портала ИСОГД Перми, участок под ТЦ «Разгуляй» находится в территориальной зоне обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1, в подзоне с предельной высотой строительства не более шести этажей и имеет коэффициент плотности застройки 3,12. Площадка располагается в санитарно-защитной зоне ближайшей АЗС «Нефтехимпром» (ООО «НХП-розница», АЗС №16 «Кирова»).

Связаться с директором «Легостроя» Сергеем Никоновым не удалось, а в отделе продаж дома Art House сообщили, что «Легострой» не входит в группу, являющуюся застройщиком комплекса.

По данным сайта УК «Труменс-групп», ТЦ «Разгуляй» с 2023 года находится под управлением компании. Гендиректор УК «Труменс-групп» Елена Денисова пояснила, что актив был получен в управление в этом году после смены его собственника. «Торговый центр „Разгуляй“ планируется развивать как торговый объект»,— отметила госпожа Денисова. В данный момент анализируется текущее состояние актива, идет мониторинг рынка, определение целевой ауди­тории, оценивается потенциал развития проекта. Перед УК стоит задача разработать такую концепцию ТЦ, которая позволила бы сделать привлекательным этот объект как для посетителей, так и для потенциальных арендаторов, добавила собеседница.

«Я думаю, что весь Разгуляй стал новой точкой развития центрального городского ядра. Здесь массово ведется жилищное строительство и планируется редевелопмент территорий. Такое развитие оцениваю только положительно»,— подчерк­нул совладелец девелоперского холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков. Экс­перт указал, что в Разгуляе строят или уже построили жилье компании «Мегаполис» (ЖК «Новая губерния» — ул. Екатерининская, 10), «Кудесник» (клубный дом на ул. Островского, 3), «Орсо групп» (ул. Екатерининская, 27), группа «Альфа» (ул. Островского, 1), готовится начать застройку участка на ул. Петропавловской, 12, компания Nova и другие. Помимо этого, в трамвайном депо на Разгуляе создадут фуд-молл, в микрорайоне планируется возвести новую сцену оперного театра и другие объекты. Андрей Ляшков полагает, что ТЦ, подобные «Разгуляю», на фоне ухода торговли в онлайн уже «отжили свое». На месте объекта по ул. Пермской, 7, скорее всего, возведут жилье. Площадь участка в 2 тыс. кв. м совладелец «Города мечты» считает достаточной для возведения комплекса бизнес-класса ориентировочной площадью 6 тыс. кв. м.

Гендиректор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин отмечает, что говорить об использовании участка под ТЦ «Разгуляй» корректнее, когда новые собственники обнародуют свои планы на него. «Может быть, они купили этот объект, чтобы развивать его как торговый центр. Почему бы и нет?» — рассуждает гос­подин Ширинкин. В любом случае земельные участки в центре города интересны для жилищного строительства, говорит собеседник. По мнению Сергея Ширинкина, необязательно, что наличие АЗС вблизи этой территории усложнит жилую застройку актива. Сначала надо изу­чить санзону, наложенную на участок возле ТЦ, а также саму заправку. Если она небольшая, то в рамках законодательства этот вопрос может быть урегулирован, уверен гендиректор «Альфы».

Евгения Ахмедова