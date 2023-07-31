Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд оставил без изменений приговор экс-сотруднику минприроды Кубани по делу о шпионаже

Вступил в силу приговор бывшему сотруднику министерства природных ресурсов Краснодарского края, который признан виновным в государственной измене в форме шпионажа, сообщает сайт Третьего апелляционного суда общей юрисдикции (Сочи). Защита осужденного просила изменить квалификацию и смягчить наказание, но суд не нашел для этого оснований. В итоге мужчина приговорен к двенадцати годам лишения свободы.

По данным суда, житель Краснодара, работавший в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, собирал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Его деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю, о чем в августе 2022 года сообщал Центр общественных связей ведомства. По данным ФСБ, злоумышленник установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и передавал сведения за денежное вознаграждение.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...