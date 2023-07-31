Суд оставил без изменений приговор экс-сотруднику минприроды Кубани по делу о шпионаже

Вступил в силу приговор бывшему сотруднику министерства природных ресурсов Краснодарского края, который признан виновным в государственной измене в форме шпионажа, сообщает сайт Третьего апелляционного суда общей юрисдикции (Сочи). Защита осужденного просила изменить квалификацию и смягчить наказание, но суд не нашел для этого оснований. В итоге мужчина приговорен к двенадцати годам лишения свободы.

По данным суда, житель Краснодара, работавший в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, собирал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Его деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю, о чем в августе 2022 года сообщал Центр общественных связей ведомства. По данным ФСБ, злоумышленник установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и передавал сведения за денежное вознаграждение.

Анна Перова, Краснодар