Программа лояльности для бизнеса Альфа-банка «Деньги сверху» победила сразу в двух номинациях национальной премии Loyalty Awards Russia. Она признана лучшей программой лояльности в сегменте B2B, а также получила премию за лучший каталог вознаграждений. Согласно программе, предприниматели получают настоящие деньги, а не только баллы. Клиенты малого бизнеса могут заработать бонусы за то, что оплачивают покупки, перечисляют налоги, пополняют счет и так далее. Еще одно преимущество — категоричный кэшбэк — позволяет клиентам выбирать категории товаров и услуг, за покупки в которых они получают повышенный возврат средств. Это позволяет сделать программу максимально адаптированной под потребности каждого клиента, уверены в Альфа-банке.

Крупнейшую британскую телекоммуникационную компанию British Telecom впервые в истории возглавит женщина. «Эллисон Керби переймет полномочия главного исполнительного директора у Филипа Дженсена самое позднее в конце января 2024 года»,— сообщили в компании.

Американская AMC Entertainment, оператор крупнейшей в мире сети кинотеатров, получила максимальную недельную выручку от продажи билетов за всю свою 103-летнюю историю. Рекорд установлен в период с 21 по 27 июля как в американских, так и во всех мировых кинотеатрах AMC. Значения показателей не приводятся. Главными драйверами сборов стали фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».