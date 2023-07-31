С 31 июля Альфа-банк повысил ставки по всем рублевым вкладам. Речь идет о наиболее популярных у клиентов сроках. Так ставка по вкладам на три месяца составит 8% годовых, на полгода — 8,2%, на год — 8,3%. Для клиентов Альфа-Премиум ставки повысились до 8,1%, 8,3% и 8,5% годовых соответственно. Кроме того, ранее банк повысил ставку по Альфа-Вкладу Максимальному сроком на три года до 10% годовых. Открыть любой вклад можно в приложении или Альфа-Онлайн, а также в офисе банка.

Владелец Twitterа Илон Маск угрожает подать в суд на Центр противодействия цифровой ненависти. Миллиардер обвиняет организацию в стремлении навредить платформе и бизнесу, а также в получении финансирования от конкурентов компании Маска и иностранных правительств. Ранее Центр провел расследование о разжигании ненависти в соцсети. Эксперты утверждают, что в 99% компания ничего не предприняла за публикацию пользователями TwitterBlue «твитов, разжигающих ненависть».

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют завершить испытания новых отечественных «Ласточек» в октябре. После подтверждения безопасности электропоезда направят на испытания на железную дорогу между Москвой и Владимиром. Специалисты, в частности, проверят, как состав себя ведет на скорости до 160 км/ч.