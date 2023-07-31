«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Достаточно подозрительные операции в последние месяцы идут на нашем рынке, это заметили все. Ослабление рубля в пятницу было связано, видимо, с какими-то движениями по ликвидности. Стоит ли инвесторам покупать активы? Стабилизируется ли рубль? Что происходит на валютном рынке? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Как стало известно, ЦБ предоставил кому-то короткий кредит на 800 млрд руб., наверняка это отразилось на валютном рынке, потому что курс падал достаточно динамично. Профицит ликвидности был 900 млрд руб., а сократился до 100 млрд руб. Финансовые власти объяснили ситуацию с ослаблением рубля тем, что, во-первых, вырос спрос на валюту со стороны отпускников, и, во-вторых, у нас изменилось сальдо торгового баланса. Однако даже если отпускники купят $3 млрд, они никак не повлияют на ситуацию на валютном рынке.

Как раз 25 июля Центробанк опубликовал цифры по торговому и платежному балансу по счету текущих операций. У нас везде профицит во втором квартале. Торговый баланс — $24,1 млрд, профицит платежного баланса —$5,4 млрд . Причем если сравнить цифры, 2022 год мы не берем, он аномальный, против нас ввели санкции, резко упал импорт, цены на экспортные ресурсы были большими. Рассматривать нужно 2021 где, так сказать, спокойно шла торговля, и заходил импорт. Тогда цифра во втором квартале по экспорту была $114 млрд — это экспорт. Импорт — $76 млрд.

Что мы имеем во втором квартале текущего года? Импорт точно такой же, как и был во втором квартале 2021 года — $76 млрд. В 2021 году курс в паре доллар-рубль держался стабильно на уровне 75 руб. за доллар. Причем нефть стоила дешевле — в районе $70 за баррель. Курс доллара — 75 руб. Сейчас нефть — $86, курс мы имеем 92 руб. за доллар. Поэтому можно сделать простой вывод, что ситуация на валютном рынке не зависит от обстановки и ситуации с торговым и платежным балансом, скорее всего, она определяется кредитными краткосрочными операциями с ликвидностью наших валютных и финансовых институтов. Выводы сделайте сами.

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