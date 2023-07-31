Назначен начальник отдела МВД по Гайнскому муниципальному округу

Начальником отдела МВД России по Гайнскому муниципальному округу назначен заместитель начальника отдела МВД по Кондинскому району Ханты-Мансийского автономного округа подполковник полиции Виталий Палкин. По информации гайнской газеты «Наше время» назначение состоялось 21 июля.

Виталий Палкин родился в 1987 году. Службу в органах внутренних дел начал в 2006 году с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Чайковского муниципального района Пермского края. Имеет высшее юридическое образование, награждён ведомственными медалями.