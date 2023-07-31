УК «Продимекс Агро» повышает плодородие почв

По данным пресс-службы компании, минеральные удобрения на осень 2023 законтрактованы в полном объеме и в настоящее время завозятся на склады предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В текущем году предприятия УК «Продимекс Агро» продолжают работы по агромелиорации, в частности, внесению известкового агромелиоранта – дефеката, который является побочным продуктом свеклосахарного производства. Завершается его транспортировка на поля. По плану на этот год предстоит внести 60 000 тонн дефеката. Данный агроприем позволит оптимизировать показатель кислотности почвы и улучшить доступность элементов минерального питания.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.