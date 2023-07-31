Смольный скорректировал планы по трем новым поликлиникам в Петербурге

Смольный изменил параметры застройки по трем будущим объектам здравоохранения в Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах. Такое решение было одобрено на рабочем совещании губернатора Петербург, сообщает пресс-служба городской администрации.

На Пискаревском проспекте планируется увеличить площадь амбулаторно-поликлинического учреждения, что позволит повысить мощность с 95 до 150 посещений в смену. Аналогичное решение было принято по будущей поликлинике в Пушкинском районе в поселке Шушары. Объект предполагается построить на Колпинском шоссе. На объекте планируют увеличить не только площадь, но и этажность, а также количество парковочных мест для автомобилей и велосипедов.

На Митрофаньевском шоссе в Московском районе амбулаторно-поликлиническое учреждение на собственные средства построит компания «Гемотест Ленинград».

Всего в Санкт-Петербурге до 2026 года к открытию планируется 21 новое медучреждение первичного звена. До 2025 года из городского бюджета собираются направить около 15 млрд руб. на укрепление материально-технической базы медицины, в том числе 6,3 млрд руб. на приобретение нового оборудования.

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