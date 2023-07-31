Жителя ЯНАО отправили в колонию на 12 лет за изнасилование малолетней племянницы

Приуральский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отправил в колонию строгого режима на 12,5 мужчину за изнасилование малолетней племянницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ЯНАО.

По данным следствия, в апреле 2023 года 38-летний мужчина остался присматривать за малолетними племянницами в чуме. «Пока их родители выехали по делам, заставил детей выпить алкоголь. После чего, пользуясь беспомощным состоянием детей, изнасиловал одну из девочек»,— сказано в сообщении.

Как уточнили в СУ СК, мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, квалифицируемых как насильственные действия сексуального характера.

Полина Хабарова

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