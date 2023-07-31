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ГИБДД предложила запретить парковку на центральных улицах вокруг площади Свободы

Отдел ГИБДД по Нижнему Новгороду предложил запретить парковку автомобилей на центральных улицах по соседству с площадью Свободы в связи со строительством станции метро. Как сообщает пресс-служба городской администрации, запрет может коснуться и платных парковочных мест. Особое внимание при этом будет уделено «треугольнику» между улицами Белинского и Горького и Сенной площадью.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ГИБДД считают, что запрет на парковку поможет избежать транспортного коллапса вокруг площади Свободы осенью, когда многие нижегородцы вернутся из отпусков. Также ГИБДД предлагает отрегулировать работу светофоров и вводить по мере необходимости как одностороннее, так и реверсивное движение. Все эти варианты планируется вынести в ближайшее время на обсуждение комиссии при городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Как писал «Ъ-Приволжье, из-за строительства метро движение по площади Свободы и на некоторых участках прилегающих улиц ограничено с 8 июля. Возобновить движение для личных автомобилей планируется осенью, после того как рабочие вынесут все коммуникации и возведут временную дорогу по периметру площади Свободы.

Андрей Репин

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