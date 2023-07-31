Прозрачная надежда

Власти Курганской области начали поиск инвестора для возведения завода по выпуску стеклянной тары в поселке Стеклозавод Белозерского района, где находится разработанное месторождение кварцевого песка. Объем вложений в проект оценивается в 2,38 млрд руб. Потенциальный инвестор сможет претендовать на компенсацию части затрат на создание инфраструктуры и производственных помещений, получить субсидию на лизинг оборудования. Эксперты считают проект строительства завода перспективным на «долгой дистанции» ввиду тренда на экологизацию тары для пищевых продуктов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект предполагает создание производства стеклянной тары для пищевой и перерабатывающей промышленности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Проект предполагает создание производства стеклянной тары для пищевой и перерабатывающей промышленности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Инвестиционное агентство Курганской области (учреждено департаментом экономического развития региона) объявило поиск инвестора для строительства завода по производству высококачественной стеклянной тары в Белозерском районе. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2,38 млрд руб., предполагаемый срок окупаемости проекта — пять лет. Информация об этом опубликована на портале инвестиционного агентства.

Проект предполагает создание современного производства стеклянной тары «для удовлетворения потребностей пищевой и перерабатывающей промышленности». Разместить завод предлагается на участке размером 52,2 тыс. кв.м в поселке Стеклозавод (Белозерский район). В границах утвержденных запасов стекольных песков находится Подборновское месторождение площадью 4,4 га. Его балансовые запасы кварцевых песков по степеням разведанности «А+В+С1» оцениваются в 313 тыс. куб.м. В 2025 году предусмотрена газификация земельного участка. Также на нем возможна организация артезианской скважины.

Потенциальный инвестор в числе мер государственной поддержки сможет получить земельный участок кадастровой стоимостью 758,4 тыс. руб. под строительство завода в аренду без проведения торгов с последующим правом выкупа.

Также у него появится возможность возместить 50% затрат на создание инфраструктуры и компенсировать 50% затрат на возведение производственных помещений, но не более 5 млн руб. Будет доступна и 50-процентная субсидия на лизинг оборудования в размере до 50 млн руб.

В инвестиционном агентстве региона одной из экономических предпосылок для создания производства называют наличие разведанного Подборновского месторождения кварцевого песка. Его до 1994 года разрабатывало ООО «Боровлянский стекольный завод». В 2020 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания была ликвидирована.

«Горнотехнические и гидрогеологические условия месторождения благоприятны для открытой отработки. Содержание в песках оксида кремния — 87.33%, оксида алюминия — 6.21%, оксида железа — 0.83%. Полезная толща месторождения представлена кварцевыми мелкозернистыми песками куртамышской свиты палеогена средней толщиной 5,6 м»,— сообщается в анкете проекта. В документации отмечается, что перспективы прироста запасов имеются к югу и востоку от месторождения.

«Пески пригодны для производства пищевой полубелой, зеленой бутылки. Месторождение находится в нераспределенном фонде недр»,— указано в тексте инвестпроекта.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что проект создания стекольного завода в Курганской области будет выгоден с точки зрения долгосрочных перспектив, учитывая тренд на использование экологичных тар для пищевых продуктов. По его словам, в последние несколько лет в РФ наблюдается отказ от применения пластиковой упаковки для хранения пищевых жидкостей и продуктов в пользу стеклянной тары.

«Тем не менее его потенциальному инвестору стоит учесть наличие большого числа различных конкурентов, включая “Борисовское стекло”, “Астраханьстекло”, “Балахнинское стекло”, Дмитровский стекольный завод, “Сибирское стекло” и других»,— отмечает Леонид Хазанов. Он отмечает, что за последние годы импорт стеклянной тары в РФ сильно сократился из-за роста ее производства в стране. «Причиной этому стало усиление спроса на нее со стороны предприятий по разливу пива, водки и иных алкогольных напитков. В России выпуск стеклянных бутылок в 2022 году увеличился к прошлому году на 6%, до 12,3 млрд шт., банок — на 0,5%, до 2,1 млрд шт.»,— поясняет Леонид Хазанов. В то же время эксперт фиксирует затоваривание складов у производителей стеклянных бутылок из-за расширения ввоза алкогольных напитков из-за границы и сокращения экспорта отечественного алкоголя. «Это может привести к уменьшению заказов примерно на 600–700 млн штук»,— считает Леонид Хазанов.

Исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова отмечает, что на сегодняшний день в России наблюдается перепроизводство стеклянной тары. «В связи с введенными недружественными странами санкциями объем экспорта стеклянной тары сократился в два раза. Введение дополнительных мощностей попросту приведет к увеличению перепроизводства на рынке»,— считает она.

Михаил Бычков