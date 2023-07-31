Безнал увеличивает возможности

В Удмуртии, по данным регионального отделения Банка России, объем безналичных операций за год вырос на 4%. На 17% увеличилось и количество банковских карт. В банках региона объясняют это бонусными программами и кэшбэком от безналичных расчетов. Эксперты добавляют, что росту способствует развитие системы оплаты через QR-код, а также молодое поколение, которое все чаще для оплаты использует не только карты, но и смартфоны, стикеры, кольца и другие банковские продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала в Удмуртии совершенно 120 млн безналичных операций на общую сумму 120 млрд руб., что на 4% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит отделение Банка России в республике. Всего доля безналичных платежей за товары и услуги с использованием банковских карт составила 96% по количеству и 54% по сумме, при этом их количество превысило число операций по снятию наличных с карт в 26 раз (4 млн операций). Средняя сумма безналичного платежа составила 560 руб., а операции по снятию наличных — 13 тыс. руб. Количество терминалов для оплаты товаров и услуг картой за год увеличилось на 4% и на начало апреля составило 43 тыс.

«В нашем регионе на 1 апреля 2023 года насчитывалось 4 млн банковских карт, что на 17% больше, чем на ту же дату годом ранее. В среднем на каждого жителя республики приходится по две карты»,— сказал заместитель управляющего Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Артур Туляков.

В региональном ПСБ динамика выпуска банковских карт за первый квартал 2023 года продолжает оставаться положительной. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил около 13%. «При этом карты, срок действия которых заканчивается в период с марта 2022 года и до декабря 2023 года, ПСБ автоматически продлевает, обращение в банк не требуется. Сложностей с безналичной оплатой мы не наблюдаем»,— прокомментировала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Ижевске Оксана Сухих.

Доля транзакций картами в России превышает операции по снятию наличных уже с 2020 года, отмечают в ПСБ в Удмуртии. Ожидается, что стабильный рост безналичных платежей сохранится и в дальнейшем.

«В том числе, росту способствует то, что банки активно предлагают бонусные программы и поощряют клиентов возможностью получения кэшбэка, процента на остаток или покупкой в рассрочку»,— добавила госпожа Сухих.

Рост безналичных оплат происходит, в первую очередь, за счет их популяризации, говорит сертифицированный финансовый консультант и инвеститор Татьяна Волкова. «С каждым годом проникновение безналичных платежей в нашу жизнь усиливается, это факт. Кроме того, растет число активного молодого населения страны. Именно молодежь более склонна к безналичным платежам с использованием смартфонов, банковских карт, стикеров, колец — вариантов сейчас множество»,— рассказала госпожа Волкова.

В целом, говорит эксперт, снятие наличных чаще всего происходит в периоды потрясений, когда человек боится за свои сбережения, а когда экономическая ситуация относительно спокойная и нет каких-либо шокирующих тенденций в геополитике, то люди прибегают к безналичным операциям. «Тем не менее, в обществе всегда будут те, кто привык к наличным платежам, и они хотят получать оплату аналогичным образом»,— заключила эксперт.

После ухода Visa и MasterCard во втором квартале 2022 года доля безналичных оплат упала, но сейчас баланс восстанавливается, отмечает генеральный директор IT-платформы «Наймикс» Элина Клименко. Это связано в том числе с общим наращиванием цифровизации, увеличением числа пользователей банковских карт.

«И люди, и торговые точки перестроились на новые способы оплаты. Практически везде можно оплатить по QR-коду на платежном терминале. Банки также приложили все усилия для того, чтобы карты с истекшим сроком годности работали и в торговых точках, и при онлайн-оплатах. Можно предположить, что безналичные способы оплаты в целом по стране будут расти более динамично в этом году, чем в прошлом»,— сказала эксперт.

В LIFE PAY отмечают, что ключевыми факторами, стимулирующими рост безналичных платежей, являются использование QR-кодов для оплаты и развитие систем быстрых платежей. По их прогнозам, доля таких типов платежей может достичь 25% к концу года. «Повышение уровня безопасности и доступности электронных платежей, а также удобство и простота их использования, привлекают все больше людей к безналичным платежам»,— прокомментировал управляющий директор LIFE PAY Ашот Григорян.

Татьяна Колегова

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