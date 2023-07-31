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Легенды российского футбола сыграли в Нововоронеже

На стадионе «Старт»* г. Нововоронежа при поддержке Нововоронежской АЭС состоялся гала-матч между ветеранской сборной Воронежской области «АТОМ» и командой «Сборная России», состоящей из звезд советского и российского футбола. Перед игрой легенды футбола провели мастер-класс для воспитанников детских спортивных секций города атомщиков.

Спортсмены на нововоронежском поле показали высокий уровень футбола, мастерское владение мячом, интересные комбинации, красивые голы. С самого начала ситуацией завладела звездная команда. Зрители на трибунах громко приветствовали своих кумиров — легендарного вратаря, заслуженного мастера спорта Рината Дасаева, одного из лучших защитников мирового мини-футбола, заслуженного мастера спорта Александра Верижникова, мастера спорта международного класса Валерия Шмарова, мастеров спорта Дмитрия Кузнецова, Александра Панова и др. Но игроки воронежской ветеранской сборной «АТОМ», куда вошли председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов, нагнали соперников. В итоге игра закончилась дружеской ничьей - 5:5.

«В Нововоронеже нас встретили очень тепло. Мы постарались показать все, на что способны, чтобы футбол был красивым и зрелищным, и зрители получили удовольствие», - поделился известный футболист Ринат Дасаев.

«В этой игре победила дружба, победил спорт, получился самый настоящий праздник футбола. В Нововоронеже уделяют большое внимание развитию спорта, приобщению населения к здоровому образу жизни. Среди зрителей я увидел много детей, которые пришли со своими родителями. Уверен, что после таких впечатляющих турниров кто-то из этих мальчишек станет большим футболистом и будет играть не только за лучшие клубы нашей страны, но и за национальную сборную», - отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

После игры именитых футболистов еще долго не хотели отпускать: к ним выстроилась целая очередь за автографами и фотографиями на память.

Встречу приурочили к значимому событию — юбилею сотрудника Нововоронежской АЭС Владимира Кочегарова, который более 30 лет возглавлял футбольное ветеранское движение. Он является пятикратным победителем Первенства России по футболу среди ветеранов, чемпионом Воронежской и Сахалинской областей, обладателем различных кубков.

«Хочется, чтобы традиция, заложенная Российским футбольным союзом, устраивать гала-матчи в честь важных дат и людей, внесших большой вклад в развитие футбола, продолжалась. Чтобы такие встречи на нововоронежском стадионе проводились чаще. Юным футболистам необходимо совершенствовать свое мастерство, перенимать опыт у профессионалов, которые в свое время подняли планку отечественного футбола до самых высот», - сказал ведущий инженер НВ АЭС, ветеран футбола Владимир Кочегаров.

*Многофункциональный стадион «Старт» г Нововоронежа построен на средства от соглашения о сотрудничестве между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом».

Сегодня правительство РФ уделяет большое внимание различным мероприятиям, направленным на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Развитие инфраструктуры и строительство новых спортивных объектов остается одним из ключевых направлений. Активное участие «Росатома» и предприятий, входящих в контур его управления, делают такую работу более эффективной.

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