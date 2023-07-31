Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ

Президент Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В указе в том числе говорится о принятии мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов ВОВ.

Указ был подписан с учетом «всемирного исторического значения победы советского народа» в Великой Отечественной войне, а также в целях координации органов власти. Согласно указу, план подготовки праздничных мероприятий должен быть выполнен комитетом «Победа» в течение трех месяцев. В документе также упоминаются праздничные мероприятия с участием глав и представителей иностранных государств.

В мае 2023 года ветераны ВОВ получили выплату в 10 тыс. руб, приуроченную ко Дню Победы. С учетом данной выплаты, средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии фонда составил около 60 тыс. руб. в месяц.