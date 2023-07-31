Адвокатская палата Петербурга выбрала нового президента

Новым президентом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга стал Вячеслав Тенишев, пишет 31 июля MR7.

Смена руководства состоялась в результате закрытого голосования Совета палаты. Ранее господин Тенишев занимал должность первого вице-президента палаты.

Предыдущим президентом был Евгений Семеняко. С 2014 по 2016 годы он входил в состав Общественной палаты России и занимал должность вице-президента Федеральной палаты адвокатов РФ.

Адвокатская палата Санкт-Петербурга — некоммерческая негосударственная организация, основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта России. В петербургскую палату входят 168 коллегий адвокатов, 101 адвокатское бюро и 31 филиал адвокатских образований.

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