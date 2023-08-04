Цифра банки точит

Банк России обнародовал тарифы на операции с цифровым рублем для граждан и компаний. Цифровой рубль хоть и будет третьей формой российской валюты и сможет свободно превращаться в две другие свои ипостаси, но технологически от них очень сильно отличается. Главное — все цифровые счета открываются в ЦБ и все переводы и платежи проходят внутри него. Поэтому логично, что плату за это назначает и получает регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За открытие счета ЦБ брать денег не будет ни с граждан, ни с компаний. Платежи и переводы цифровых рублей для физлиц также сделают бесплатными. Но за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями юрлицу придется заплатить 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. руб.), а переводы между счетами юрлиц обойдутся в 15 руб. за штуку. Но тарифы вступят в силу с 2025 года, а до этого все бесплатно, поскольку сам цифровой рубль будет работать в пилотном режиме.

Тем не менее, судя по объявленным тарифам, Банк России продолжает курс на создание внутри себя целого финансового рынка и даже развитие на нем конкуренции. Сначала была создана платежная система «Мир» для конкуренции с международными платежными системами. Потом — система быстрых платежей (СБП), которая стала конкурировать с «Миром». Теперь вот цифровой рубль, который конкурирует уже с СБП.

Так, тариф на платеж с помощью цифрового рубля оказался ниже, чем по картам и СБП, но здесь ЦБ уже не будет делиться с банками. Есть у цифрового рубля преимущество и в переводах — в СБП суммы свыше 100 тыс. руб. облагаются комиссией в 0,5%, а в цифровых рублях все они будут бесплатными. Для юрлиц тариф тоже в разы ниже, чем банковский перевод,— 15 руб. против 40–60 руб. за несрочный и 300–500 руб. за срочный перевод.

Если учесть, что именно ЦБ будет регулировать число цифровых и нецифровых рублей в экономике, то можно смело утверждать, что регулятор получает еще больший контроль за банковской системой. Ведь согласно профильному закону, процентных доходов от цифровых рублей банки получить не смогут. При этом банкам придется снижать тарифы на переводы, чтобы конкурировать с ценами на операции в цифровых рублях. Это снизит их комиссионные доходы. Придется выдумывать новые варианты компенсации потерь за счет клиентов, не исключая новые развитые формы мисселинга.

Новый виток борьбы регулятора уже с этим вечным злом снизит поголовье банков. Оставшиеся сократят расходы, а с ними отделения и всевозможные «плюшки» в виде кешбэков и повышенных процентов на остатки на счетах. Такой вариант представляется вполне вероятным исходом борьбы ЦБ за рост конкуренции в интересах клиентов банков. Все по Виктору Черномырдину — «хотели как лучше, а получилось как всегда».