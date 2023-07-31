Курган вошел в топ-10 по индексу цифровизации «IQ городов»

По итогам 2022 года Курган вошел в десятку «умных городов» России в категории «крупные города». Итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» представил Минстрой РФ на специализированном форуме в Уфе, сообщает правительство Курганской области.

Курган набрал 69,73 балла из 120 возможных и занял 10 место в категории крупных городов. В этой же группе еще один город Уральского федерального округа – Тюмень (110,72 балла) занял второе место. В топ-10 крупнейших городов попал Екатеринбург (60,47), а Челябинск (55,07) оказался на 11 месте. Ханты-Мансийск (82,14) занял шестое место в категории «большие города».

В целом по России среднее значение индекса в этом году составило 55 баллов, что на 4,5% выше, чем годом ранее.

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для более 200 российских населенных пунктов, которые участвуют в проекте Минстроя РФ «Умный город». Оценка строится на анализе более чем 40 показателей.

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