В Пензенской области органы профилактики безнадзорности допустили 925 правонарушений

Прокуратура Пензенской области с начала года выявила 925 нарушений закона в деятельности органов профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних. По данным надзорного ведомства, число зарегистрированных преступлений с участием несовершеннолетних выросло н 6,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 72 до 77). Из них 54 относятся к преступлениям против собственности.

«Число несовершеннолетних нарушителей закона снизилось с 61 до 50, при этом только 9 из них состояли на профилактическом учете», — отмечают правоохранители.

В прокуратуре утверждают, что обнаружили «формальный подход» к профилактике подростковой преступности в профильных исполнительных органах власти.

Так начальник территориальной органа полиции в Спасском районе области получил представление за нарушения сотрудников при работе с подростком, который стал фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью. Аналогичные меры приняты и в адрес и. о. главы Земетчинского района после того, как прокуроры нашли нарушения в работе комиссии по делам несовершеннолетних.

Всего с начала года надзорный орган региона внес 414 представлений, и направил в суды 119 исков. По материалам проверок возбуждено 25 уголовных дел.

Никита Маркелов

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