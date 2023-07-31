Минэкологии проверит сообщения жителей о нарушениях при расчистке реки Борзовки

Нижегородское министерство экологии и природных ресурсов проведет выездную проверку по факту нарушений, допущенных при расчистке русла реки Борзовки в Ленинском районе. Об этом сообщили в правительстве в ответ на запрос «Ъ-Приволжье».

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Донные отложения вперемешку с мусором не вывозят на полигон для отходов, а засеивают травой, пожаловались местные жители в соцсетях. По их словам, рабочие маскируют грязью горы отходов на улице Подводников, не укрепляют уже засеянные отложения: у дома №7 в переулке Райниса они стекли обратно в реку после июльских ливней.

«Участки, которые указаны в обращении, действительно пришли в ненадлежащий вид, в том числе после неблагоприятных погодных условий. Подрядчику на это указано. На данный момент акты о выполненных работах не представлялись, приемка выполненных работ не осуществлялась»,— сообщили в министерстве.

Жители организовали сбор подписей под обращением к губернатору Глебу Никитину с просьбой не оставлять донные отложения на берегах реки.

На расчистку русла реки от 12 тыс. тонн отходов выделено 42,6 млн руб., подрядчиком стала нижегородская колония-поселение №15. К концу июля осужденные расчистили около половины четырехкилометрового участка реки. Еще 155 млн руб. в бюджете выделено на благоустройство берегов Борзовки, 92 млн руб. — на ликвидацию прямых стоков канализации в реку.

Елена Ковалева