В Казани обсудят тему инклюзивности временного правительства талибов

Члены запрещенного в РФ движения «Талибан» приедут в Казань 29 сентября. В рамках встречи московского формата по Афганистану они обсудят вопрос инклюзивности временного правительства талибов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Пока не наблюдаем. Для этого и собираемся, чтобы продолжить работу»,— сказал господин Кабулов.
Кроме того, в ходе встречи будут обсуждены вопросы борьбы против терроризма и наркопреступности.