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В Казани обсудят тему инклюзивности временного правительства талибов

Члены запрещенного в РФ движения «Талибан» приедут в Казань 29 сентября. В рамках встречи московского формата по Афганистану они обсудят вопрос инклюзивности временного правительства талибов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пока не наблюдаем. Для этого и собираемся, чтобы продолжить работу»,— сказал господин Кабулов.

Кроме того, в ходе встречи будут обсуждены вопросы борьбы против терроризма и наркопреступности.

"Ъ-Казань"

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