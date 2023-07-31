В Казани обсудят тему инклюзивности временного правительства талибов

Члены запрещенного в РФ движения «Талибан» приедут в Казань 29 сентября. В рамках встречи московского формата по Афганистану они обсудят вопрос инклюзивности временного правительства талибов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пока не наблюдаем. Для этого и собираемся, чтобы продолжить работу»,— сказал господин Кабулов.

Кроме того, в ходе встречи будут обсуждены вопросы борьбы против терроризма и наркопреступности.

"Ъ-Казань"