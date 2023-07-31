Саратовская фирма попала под следствие за оплату фиктивных поставок молока для школ

Саратовская фирма, занятая школьным питанием, оплатила фиктивные поставки молока на 119 млн руб. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2021-22 годах юрлицо заключило ряд государственных контрактов на поставку продуктов питания — в рамках их исполнения подрядчик освоил порядка 35 млн руб.

По данным надзорного ведомства, денежные средства за фиктивные поставки были перечислены на счета зарегистрированных в Москве и Татарстане контрагентов, которые не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности.

После проверки финансовых операций организации, прокуратура направила материалы в следственные органы. Те возбудили уголовное дело о неправомерном обороте денежных средств. (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Дарья Васенина

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