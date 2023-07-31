Законность пребывания в России 34 мигрантов проверили после смерти двух иностранцев при строительстве объектов в Ижевске

В столице Удмуртии продолжается расследование уголовных дел по факту гибели двух рабочих на строящихся объектах. В частности, в рамках дела прошли проверки законности пребывания на территории России 34 иностранцев, допущенных к выполнению строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Трагедии произошли в этом году. В ходе возведения жилых объектов на территории Октябрьского района два трудовых мигранта погибли при падении с высоты. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть, возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

В рамках расследования прошли обыски на строительных объектах, а также изъяли документацию, представляющую интерес для следствия.