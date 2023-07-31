Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первый светофор с голосовым сопровождением открыт в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начал работу первый светофор с голосовым озвучиванием улиц, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Юрий Шалабаев. По его словам, светофор заработал на перекрестке улиц Бекетова и Заярской, рядом со школой-интернатом для слепых и слабовидящих детей.

По ночам звуковые сигналы светофора не будут работать, но если установить приложение «Говорящий город» на смартфон, в темное время суток можно получать вибросигнал о том, когда можно переходить улицу. Городской департамент транспорта проанализирует работу светофора и совместно с ГИБДД рассмотрит возможность установки аналогичных устройств на других улицах и перекрестках.

«В городе уже есть устройства звукового сопровождения перехода, но они просто подают сигнал пешеходу, что можно идти. Новый объект помогает человеку с нарушением зрения понять, по какой улице в данный момент разрешен переход. Таким образом дорогу можно переходить без сопровождающих»,— отметил мэр Нижнего Новгорода.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...