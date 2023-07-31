Первый светофор с голосовым сопровождением открыт в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начал работу первый светофор с голосовым озвучиванием улиц, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Юрий Шалабаев. По его словам, светофор заработал на перекрестке улиц Бекетова и Заярской, рядом со школой-интернатом для слепых и слабовидящих детей.

По ночам звуковые сигналы светофора не будут работать, но если установить приложение «Говорящий город» на смартфон, в темное время суток можно получать вибросигнал о том, когда можно переходить улицу. Городской департамент транспорта проанализирует работу светофора и совместно с ГИБДД рассмотрит возможность установки аналогичных устройств на других улицах и перекрестках.

«В городе уже есть устройства звукового сопровождения перехода, но они просто подают сигнал пешеходу, что можно идти. Новый объект помогает человеку с нарушением зрения понять, по какой улице в данный момент разрешен переход. Таким образом дорогу можно переходить без сопровождающих»,— отметил мэр Нижнего Новгорода.

Андрей Репин