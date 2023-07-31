В Петербурге за неделю собрали почти 7,5 тонны опасных отходов

Городские аварийные экологические службы зарегистрировали 354 сообщения от петербуржцев за прошедшую неделю по вопросам экологической безопасности, рассказали 31 июля в пресс-службе Смольного. Около 7,4 тонны отходов было собрано за этот срок.

На места вызовов выезжали специалисты службы «Экострой». Всего было проведено 18 выездов, среди них 15 — с целью обследований после ликвидации аварийный ситуаций из-за ртутных загрязнений. Остальные три случая связаны с химическими загрязнениями. С 24 по 30 июля собрано 180 кг химотходов.

Еще 42 куб. метра. вывезли с мест загрязнения водных объектов. Девять выездов прошло после сообщений о загрязнениях акватории нефтепродуктами. Места засорения, в том числе реку Екатерингофку в районе Екатерингофского моста, обработали активной пеной.

Оставшиеся 7,2 тонн отходов пришлись на точки приема мусора от населения. На утилизацию и обезвреживание отправлены 2477 кг автомобильных покрышек, 1430 кг батареек и аккумуляторов, 1307 кг химических отходов, 868 кг бытовой и оргтехники, 861 кг люминесцентных и 62 кг светодиодных ламп, 203 кг лекарственных препаратов и 10 кг термометров.

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