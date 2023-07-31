В восьми районах Петербурга ограничат движение из-за ремонта дорог

В Кировском районе Петербурга на путепроводе в створе проспекта Стачек над железнодорожными путями станции «Автово» начинается ремонт асфальтобетонного покрытия. В связи с этим движение транспорта на участке от Автомобильной до улицы Зайцева будет ограничено с 1 по 31 августа.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), в целях уменьшения неудобств для автомобилистов дорожные работы будут проводиться поэтапно.

По этой же причине с 31 июля по 29 августа водители не смогут проехать по Кировской площади, а с 31 июля по 4 августа — по проспекту Стачек от улицы Трефолева до площади Стачек и от Кронштадтской площади до путепровода на улице Морской Пехоты.

Кроме того, в Красногвардейском районе Петербурга начинается ремонт асфальта на Малоохтинском мосту через Охту. В этой связи движение автотранспорта по переправе будет ограничено с 1 по 20 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 по 28 августа в Адмиралтейском районе города для автомобилистов ограничат движение по Красному мосту через Мойку и по четной и нечетной сторонам набережной реки Мойки у Гороховой улицы.

Также из-за дорожных работ временные ограничения вводятся в Центральном, Калининском, Невском, Пушкинском и Курортном районах Петербурга. Подробнее об этом — на сайте Государственной административно-технической инспекции.

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