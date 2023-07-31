Самый большой детский сад на юге России планируют открыть в Сочи в 2025 году

Самый большой детский сад на юге России, который возводят в Сочи в микрорайоне Кудепста, планируют открыть в начале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что учреждение будет рассчитано на 550 детей. Сейчас на площадке выполняют работы по устройству фундаментов.

Всего на Кубани возводят 31 детский сад. Их открывают в новых микрорайонах по нацпроектам «Демография» и «Жилье и городская среда», а также по госпрограммам и в рамках государственно-частного партнерства. За семь лет в регионе возвели и реконструировали более 170 детсадов.

Татьяна Ручкина

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