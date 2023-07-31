Руководитель «Уфимской газовой компании» обвиняется в мошенничестве на 42 млн рублей

Фактический руководитель ООО «Уфимская газовая компания» обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 45-летний Рафаэль Султанов.

По данным следствия, в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Экология» администрация Давлеканово заключила контракт с «Уфимской газовой компанией» на строительство системы очистки воды в городе на сумму более 89 млн руб. Рафаэль Султанов для удешевления стоимости работ отклонился от первоначальной проектно-сметной документации, фактически выполнив работы на общую сумму более 46 млн руб. Официально небыли внесены изменения в проектно-сметную документацию. Акты о приемке работ и их стоимости были подписаны обеими сторонами на всю стоимость контракта, и подрядчику перечислили около 89 млн руб.

В результате незаконных действий подрядчика и главы администрации Давлеканово из бюджета похищено 42 млн руб. Новая система очистки до сих пор не введена в эксплуатацию, внесенные в проектно-сметную документацию изменения не получили положительного заключения государственной экспертизы, а качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН.

Преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей СКР и оперативников УФСБ.

В строительной компании, а также по месту жительства обвиняемого проведены обыски. Суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

ООО «Уфимская газовая компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2012 года. Компания занимается строительством. Владельцем является Эльвира Султанова. Выручка в 2022 году составила 165,8 млн руб., убыток — 795 тыс. руб.

Майя Иванова

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