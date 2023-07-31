Жители Кубани за первое полугодие 2023 года получили в ипотеку 140 млрд рублей

В Краснодарском крае за первые шесть месяцев текущего года жители получили в ипотеку почти 140 млрд руб. Такие данные сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

По данным ведомства, объем выдачи в 2,1 раза превысил показатель первого полугодия 2022 года. По данным на 1 июля, ипотечный кредитный портфель на Кубани достиг 584,4 млрд руб.. За год этот показатель увеличился почти в 1,5 раза.

При этом в Краснодарском крае интерес к первичному рынку жилья превышает среднероссийские показатели. В среднем по стране доля ипотеки в рамках долевого участия составила порядка 37%. На Кубани половину всех ипотечных кредитов в январе-июне 2023 года заемщики брали под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве.

С апреля тренд начал смещаться. Если в первом квартале доля таких договоров в выдаче ипотеки была около 54%, то во втором квартале — снизилась до 47,5%.

Замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев важным индикатором риска считает первоначальный взнос, который демонстрирует дисциплинированность заемщика, его способность накапливать деньги, обслуживать кредит.

«Кредиты с низким первоначальным взносом теперь дороже для банков – им нужно запасать больше капитала, чем по кредитам с более высоким взносом. Данные меры направлены, в первую очередь на то, чтобы снизить риски в ипотечном кредитовании», — отметил господин Гостев.

Андрей Пугачев