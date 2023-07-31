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Станцию метро «Московские ворота» будут закрывать по утрам еще два месяца

Срок капитального ремонта эскалатора на станции метрополитена «Московские ворота» продлили еще на два месяца. Она продолжит закрываться по утрам на этот срок, рассказали 31 июля в пресс-службе метрополитена.

В пресс-службе подземки рассказали, что ремонт продлен из-за необходимости исправить работу еще одного эскалатора на станции. Введенный ранее, 5 июня, особый режим на «Московских воротах» действовал до 28 июля.

На станции продолжат работать ограничения. С 8:15 до 10:00 вход в вестибюль метрополитена будет закрыт, с 17:00 до 18:40 — ограничен. Однако режим ограничений и закрытий может меняться в зависимости от пассажиропотока на станции.

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