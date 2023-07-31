Чистая прибыль «ТНС энерго НН» выросла в четыре раза в первом полугодии

АО «ТНС энерго Нижний Новгород» получило 160,2 млн руб. чистой прибыли в первом полугодии 2023 года. Это в четыре раза больше, чем в январе-июне прошлого года, следует из финансовой отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выручка составила 25,1 млрд руб. и осталась на уровне 2022 года. Прибыль от продаж увеличилась до 1,1 млрд руб. (+18,2%).

За полгода дебиторская задолженность «ТНС Энерго НН» снизилась на 5,9%, до 18,2 млрд руб., краткосрочная кредиторская задолженность — с 17,1 млрд руб. до 16,97 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ПАО «ТНС Энерго НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2005 году с уставным капиталом 59,2 млн руб. Основным видом деятельности является торговля электроэнергией. Головная компания — ПАО «ТНС Энерго» (Москва). По итогам 2022 года при выручке в 50,3 млрд руб. чистая прибыль составила 326,4 млн руб.

Елена Ковалева