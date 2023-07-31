В ярославском отделении «Единой России» сменился исполнительный секретарь

Андрей Коврайский покинул пост исполнительного секретаря отделения города Ярославля партии «Единая Россия». Об этом господин Коврайский написал в своих соцсетях. В городском отделении он работал с 2018 года.
Андрей Коврайский
Фото: страница Андрея Коврайского ВКонтакте
Как сообщил «Ъ-Ярославль» секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Калинин, Андрей Коврайский переходит на муниципальную службу.
«Его заменит Сергей Зотиков, руководивший городским отделением «Молодой гвардии». Он очень молод, но очень активный и перспективный»,— сказал «Ъ-Ярославль» Сергей Калинин.
Сергею Зотикову 22 года. О новом месте работы Андрея Коврайского станет известно 1 августа.