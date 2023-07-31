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СУ СКР проводит проверку по факту гибели подростка на реке Мулянка

СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели на воде 14-летнего ребенка в реке Мулянка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 30 июля 2023 года в Дзержинском районе города Перми 14-летний ребенок находился на берегу реки Мулянка без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул.

В настоящее время следователем следственного отдела по Дзержинскому району Перми проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена и проводится экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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